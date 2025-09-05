Fiscal de Quillota asume investigación tras denuncia contra el presunto ejército de bots de Kast y Republicanos en redes sociales

En el marco de la denuncia ante la Fiscalía para investigar la existencia de redes coordinadas de desinformación, que actúan como un verdadero ejército de bots, el Ministerio Público designó al fiscal jefe de Quillota, César Astudillo, como encargado de coordinar las diligencias investigativas en representación de la Fiscalía Regional de Valparaíso, entidad ante la que los diputados Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri (ambos militantes del Partido Socialista) presentaron los antecedentes.

El caso volvió a colmar las primeras páginas de los medios de comunicación luego de un reportaje de Chilevisión Noticias respecto a quiénes estarían detrás de estas cuentas de redes sociales de desinformación, las cuales serían afines al Partido Republicano y a la candidatura de José Antonio Kast, revelando las presuntas identidades de las cuentas de X (ex Twitter) «Neuroc» y «Patitoo_Verde», este último identificado como Patricio Góngora, miembro recientemente renunciado al directorio de Canal 13.

En específico, la denuncia presentada por los parlamentarios del PS incluye a los usuarios denunciados en el reportaje de CHV, quienes han realizado publicaciones tanto contra la candidata presidencial del oficialismo Jeannette Jara, como contra la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei.

El escrito presentado por Cicardini y Manouchehri solicita que se indaguen eventuales delitos informáticos, asociación ilícita y cualquier otro ilícito penal que pueda configurarse, citando a declarar a Evelyn Matthei y a José Antonio Kast, así como a los administradores de las cuentas identificadas en distintos reportajes periodísticos.

Manouchehri indicó que “lo que hemos visto es gravísimo; una red organizada para difamar e instalar mentiras. No sólo ataca a políticos, también agrede a ciudadanos comunes y, lo más grave, detrás habría gente poderosa como Patricio Góngora, (ex) director de Canal 13. Esto no puede quedar impune. Presentamos una denuncia a la Fiscalía, ya se designó un fiscal y ahora tienen la obligación de avanzar en la investigación. Por eso exigimos que el señor Góngora sea citado a declarar".

Cicardini, en tanto, señaló que “ya habíamos advertido y denunciado esta operación. Hoy queda en evidencia que existe un ejército de bots para manipular y ensuciar la democracia, dirigido nada menos que por un (ex) miembro del directorio de Canal 13. El señor Góngora debe dar explicaciones ante la justicia y Kast tiene que responder sus vínculos con esta red. Vamos a tomar acciones para proteger a la ciudadanía de estos cobardes que se esconden en el anonimato, porque esto no solo golpea a la política, también afecta a la gente común que se atreve a opinar distinto”.

Puranoticia.cl hizo las consultas respectivas ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, desde donde sólo se confirmó que existen diligencias en curso en el marco de esta causa.

PURANOTICIA