Fiscal de la Seremi MOP de Valparaíso enfrenta proceso disciplinario por ejercer presuntos trabajos privados durante su horario laboral

La Contraloría Regional de Valparaíso ordenó a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Obras Públicas instruir un proceso disciplinario en contra del fiscal de la repartición, Cedric MacFarlane, luego de detectar antecedentes que podrían implicar el desempeño de labores particulares durante su jornada de trabajo. El organismo fiscalizador determinó que la cartera deberá iniciar un sumario para investigar los hechos y establecer eventuales responsabilidades administrativas.

La indagatoria se originó tras una denuncia presentada por una persona que solicitó la reserva de su identidad, quien acusó que el funcionario ejerce su profesión en dependencias del servicio y que utiliza su jornada laboral para atender clientes en su oficina particular, la cual se ubica en las cercanías de la entidad pública.

Según expone el denunciante en el documento al que accedió Puranoticia.cl, de manera habitual el funcionario marcaría su ingreso en el reloj control para luego dirigirse a su despacho privado, situación que califica como "ausentismo laboral que genera dilación en los procedimientos internos, lo que constituye una falta a la probidad".

En su presentación, el requirente invoca el inciso primero del artículo 56 de la ley N° 18.575, que reconoce a los servidores públicos el "derecho a realizar libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con la posición que ocupan en la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios".

No obstante, el inciso segundo de la misma norma establece que "son incompatibles con la función pública las actividades particulares, cuyo ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente con la jornada de trabajo que se tenga asignada".

Asimismo, el N° 4 del artículo 62 de la citada ley señala que "contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales".

En el marco de la revisión, la Contraloría Regional de Valparaíso examinó el Sistema de Información y Control del Personal (Siaper), constatando que Cedric Mac Farlane se desempeña a contrata en la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas desde 1998 y que en 2024 fue designado en una contrata asimilada al grado 5 de la planta profesional, por 44 horas semanales, la que fue prorrogada en iguales términos para el año 2025.

Posteriormente, la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado revisó la página del Poder Judicial, verificando que durante 2024, en tribunales de la región de Valparaíso, existen diversas causas asociadas a su RUT. Además, se advirtió que ciertas actuaciones fueron realizadas en días y horarios laborales, sin que en el Siaper constara justificación como días administrativos, feriados o permisos sin goce de sueldo.

Frente a estos antecedentes, la Contraloría indicó que "existen antecedentes que podrían implicar que el señor Mac Farlane desempeñó labores particulares durante su jornada de trabajo", por lo que la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Valparaíso deberá instruir un proceso disciplinario, "destinado a investigar los hechos señalados, determinar y hacer efectiva la eventual responsabilidad administrativa que pudiere afectar al individualizado funcionario".

Vale hacer presente que la cartera deberá remitir a la sede regional y a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría una copia del acto que ordene el sumario, en un plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del oficio.

Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo de comunicaciones de la Seremi de Obras Públicas de la región de Valparaíso para conocer su versión de estos graves hechos que menciona el denunciante y que luego corrobora Contraloría, sin embargo, al conocer el detalle de la información requerida, lisa y llanamente dejaron de responder.

