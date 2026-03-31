Finaliza la construcción del SAR de Miraflores Alto en Viña del Mar: beneficiará a cerca de 109 mil vecinos

El Municipio de Viña del Mar informó que el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de Miraflores finalizó completamente su construcción, alcanzando un 100% de avance, y se encuentra actualmente en proceso de entrega por parte del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota y Petorca a la Corporación Municipal.

El SAR es una de las obras más relevantes en materia de infraestructura de salud que se han desarrollado en la comuna en los últimos años y el primero de este tipo en la Ciudad Jardín.

Con una inversión superior a los $5 mil millones, el nuevo recinto de salud fortalecerá la atención de urgencia para el sector alto de la ciudad, beneficiando a cerca de 109 mil vecinos.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, informó que “el SAR de Miraflores se encuentra en su etapa final de construcción, con obras que han avanzado a un ritmo superior al previsto en su habilitación, lo que permitiría incluso adelantar los plazos estimados para su entrada en funcionamiento. Estamos avanzando en el proceso de permisos sanitarios, habilitación y equipamiento, con el objetivo de inaugurar y comenzar prontamente la atención a nuestros vecinos. En los próximos días tendremos una reunión con la Ministra Chomalí e iremos confirmando el calendario oficial de apertura y otros asuntos muy relevantes para la salud de la ciudad”.

La jefa comunal puntualizó que “actualmente se está trabajando de manera coordinada para concretar la entrega oficial del recinto por parte del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota–Petorca al Municipio de Viña del Mar, un paso clave para su pronta apertura y puesta en marcha al servicio de la comunidad”.

La autoridad subrayó que “se trata de un proyecto largamente esperado, que beneficiará a miles de viñamarinos, mejorando el acceso y la calidad de la atención en salud, un aspecto prioritario para las familias de la ciudad”.

En este sentido la alcaldesa Macarena Ripamonti ya inició conversaciones con la Ministra de Salud, May Chomalí, para confirmar el calendario para su inauguración.

RESPUESTA OPORTUNA Y EFICIENTE

El nuevo SAR de Miraflores contará con atención de urgencia, procedimientos clínicos, radiografías y equipamiento médico de alto estándar, permitiendo una respuesta oportuna y eficiente a las necesidades de salud de la población.

La obra considera una superficie total de 854,63 m², distribuida en tres niveles y con ascensor, e incluye boxes de categorización, procedimientos, reanimación, atención y acogida, observación, tratamiento respiratorio y una sala de rayos X osteopulmonar, entre otros espacios clínicos.

TERRENO PARA LA COMUNIDAD

Uno de los hitos más relevantes del proyecto fue la recuperación del terreno donde hoy se emplaza el SAR, el cual estuvo ocupado de manera irregular durante años. Gracias a un trabajo coordinado entre equipos municipales y fuerzas policiales, el sitio fue recuperado en junio de 2023, permitiendo iniciar el proceso de licitación pública y posteriormente la ejecución de las obras, a cargo del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota–Petorca.

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