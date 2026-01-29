Fin del servicio de micros desnuda "portazos" del gobernador Mundaca al Alcalde de Villa Alemana: desde abril le está pidiendo reunión

La preocupación por el inminente término de los recorridos de micros C01, C02 y C03 en Villa Alemana, que dejarían sin transporte público a cerca de 5 mil personas de la provincia de Marga Marga, se ha visto agravada por una denuncia del alcalde Nelson Estay, quien aseguró a Puranoticia.cl que el gobernador regional Rodrigo Mundaca no lo ha recibido, pese a solicitudes de reunión cursadas desde abril del año pasado.

Junto a criticar el silencio que ha mantenido la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso frente al término del contrato con la empresa Transportes Rojas y Soto Limitada, lo que derivaría en que los microbuses dejarán de circular a partir del domingo 1 de febrero, el jefe comunal villaalemanino también cuestionó que la máxima autoridad regional no se haya pronunciado.

"Esto es gravísimo porque el Seremi (Jean Pierre Ugarte) es la cara del transporte en la región, y cuando hay una emergencia y no hay respuestas, obviamente que parte la incertidumbre, parte el rumor y parte todo. Tampoco ha habido una intervención de parte del Gobernador. Creo que al Gobernador tampoco lo he visto presente y preocupado, porque se supone que el Gobernador es el papá de todos nosotros, pero tampoco he visto la preocupación de parte de la Gobernación, un apoyo real, con el fin de darnos tranquilidad", sostuvo a Puranoticia.cl el alcalde Estay.

Así es como reveló que la distancia con el Gobernador Regional de Valparaíso no es actual, sino que se arrastra desde hace ya más de 10 meses. "Lamentablemente estoy tratando de hablar con Rodrigo Mundaca desde abril del año pasado, pero no hemos podido hablar ni reunirme con él. Uno cuando golpea puertas es por algo importante. Yo como Alcalde ojalá no molestara nunca al Gobernador, pero cuando uno lo molesta es porque es algo urgente. Y no he tenido ningún tipo de respuesta".

"He hablado 20 veces con su jefe de gabinete. He tratado de llamarlo por teléfono. Lo he visto en los consejos del Core. Le he dicho personalmente que necesito hablar con él, pero me dice que lo agende con Faúndez (su jefe de gabinete) y hasta ahí no más llego. Entonces, la verdad es que ha sido un año bastante complicado, Yo se lo dije al jefe de gabinete, cuando apareció en periodo de campaña reuniéndose con candidatos de su mismo sector. Le dije que cómo tenía tiempo para reunirse con candidatos del sector y no para reunirse con los alcaldes", complementó.

Consultado respecto a los motivos detrás de este silencio que ha mantenido con la Municipalidad de Villa Alemana, Estay planteó que "no quiero pensar que es un tema ideológico. Yo lo que quiero pensar es que uno como Alcalde tiene miles de preocupaciones y él como Gobernador tiene muchas más preocupaciones. Pero sí tiene que darse el tiempo para atender a los alcaldes. Creo que eso es parte de su rol como Gobernador. Yo me reuní con él apenas asumí, que fue la única reunión que he tenido, y le manifesté los dolores que teníamos respecto al hospital de la provincia".

Pero por más que la autoridad comunal recalque que "quiero pensar que tiene mucho trabajo" y que por eso no lo recibe, lo cierto es que lo mismo está ocurriendo con otros alcaldes de la provincia de Marga Marga, como Carolina Corti (Quilpué) y Luciano Valenzuela (Limache), una militante de RN y otro cercano a la centroderecha. "También hemos tenido conversaciones con algunos alcaldes de la provincia de Marga Marga y les pasa exactamente lo mismo. Por eso digo que es un tema de tiempo".

Finalmente, el alcalde Estay concluyó diciendo que "cuando uno toma cargos de esta envergadura, creo que los temas ideológicos pasan a segundo plano. Aquí él es el Gobernador de toda la región, por lo tanto él no debería tener preferencia ni por la izquierda, ni por derecha, ni por el centro, ni por el medio. Él debería trabajar para todos, porque esto es un trabajo para él y tiene que tomarlo como tal, como lo tomo yo, y hay que hacerlo bien. Y cuando uno hace bien la pega, se nota; y la pega se articula con sus cercanos, que son los alcaldes, que son los brazos entendidos muchas veces de las decisiones que se toman en la Gobernación Regional de Valparaíso".

El conflicto generado por el término de los recorridos de micros en Quilpué y Villa Alemana terminó por instalar un cuestionamiento más profundo al rol del gobernador Rodrigo Mundaca, quedando una vez más en entredicho su capacidad para ejercer liderazgo, articular soluciones y encabezar una conducción efectiva del Gobierno Regional ante problemas que afectan directamente a miles de personas.

PURANOTICIA