Fin de la combinación Bus+Metro en Limache: desde el 1 de enero de 2026, los usuarios tendrán pagar tarifa a la flota Agdabús

EFE Valparaíso comunicó que desde el 1 de enero, el bus que conecta Limache Viejo con la Estación Limache –servicio llamado Bus+Metro que administra ACI– comenzará a operar como el resto de la flota de Agdabus, es decir, bajo las mismas condiciones de los servicios que funcionan en la zona regulada, denominada perímetro de exclusión. En otras palabras, los limachinos tendrán que pagar una tarifa diferente a la del metro.

Desde ese día, la línea se llamará Recorrido 15 y conservará el mismo trazado actual, pero sumará la opción para los pasajeros de subir y bajar en paraderos intermedios. El pago se realizará al interior del bus, que contará con validadores electrónicos para posibilitar el uso de la tarjeta de transporte, tarjetas bancarias y códigos QR.

Con el fin de facilitar esta transición, el Recorrido 15 seguirá haciendo uso de las instalaciones del terminal intermodal de la Estación Limache, gracias a un acuerdo entre EFE y Agdabús. Asimismo, en virtud del acuerdo, esta línea de buses mantendrá los horarios de funcionamiento y frecuencia actuales, para que los pasajeros sigan conectando con el tren y se asegure la continuidad operacional y la experiencia de viaje.

En términos prácticos, los pasajeros de Limache-Viejo que ingresan o salen de la estación, seguirán utilizando un torniquete especial debidamente señalizado como Recorrido 15. Sin embargo, el cobro será sólo por el uso del tren porque el pago del bus se realizará en el validador instalado a bordo. Es decir, será diferenciado.

La tarifa establecida en el perímetro de exclusión para este recorrido corresponde a $390 para los usuarios generales, mientras que para adultos mayores se reduce a $190 y estudiantes a $130.

Así lo informó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jean Pierre Ugarte, indicando que "colaboramos para que la variante 15 continuará operando desde la intermodal de Limache, manteniendo su actual frecuencia de un bus por cada tren. Además, los buses de este servicio contarán con validadores embarcados, operando con la tarifa establecida: $390 para adultos, $190 para adultos mayores y $130 para estudiantes".

De esta forma, a partir del 1 de enero de 2026, la señalética de la intermodal identificará la actual combinación Limache Viejo como Paradero Recorrido 15. Así, la empresa se comprometió a que seguirán las condiciones operativas, con el fin de garantizar continuidad y estabilidad en el servicio para todas y todos los usuarios.

Con el fin de difundir entre la comunidad el nuevo modelo de funcionamiento de este servicio, se ha dispuesto de una campaña de difusión en terreno, así como también en redes sociales y medios de comunicación, de manera que los pasajeros cuenten con la información.

Si bien, el perímetro de exclusión Limache-Olmué -definido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones- se activó en marzo de 2022, el bus de Limache Viejo se mantuvo transitoriamente como parte de los servicios de combinación de EFE, hasta el término del contrato vigente entre la empresa ferroviaria y ACI, que culmina este 31 de diciembre. De tal manera, desde 2026, los servicios de combinación Bus+Metro quedarán focalizados en la provincia de Quillota.

Toda esta situación generó la molestia del alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, quien expresó que "acabo de sostener una reunión con EFE y con la Seremi de Transporte, por algo que seguramente usted haya escuchado de manera informal, que tiene que ver con la extinción de la combinación Bus+Metro que teníamos en la estación de Limache y su recorrido tanto hacia el sector de Limache Viejo como hacia Olmué. Me preocupa porque sé que muchos vecinos ocupan el servicio, que muchos requieren el poder llegar a Valparaíso por la única vía que tenemos hasta el día de hoy, hasta que no se implemente el servicio de combinación que vamos a tener hasta Quilpué".

También sostuvo que "en la reunión manifesté mi malestar porque no me parece que uno se tenga que enterar tan tardíamente de esta situaciones. Me señalaron que si bien era un acuerdo que viene desde el año 2022, yo considero que el Limache ha cambiado mucho desde el 2022 y le manifesté la Sereremi que se podría haber revisado con mayor anticipación o por lo menos evaluar si esto debía mantenerse o no".

Finalmente destacó que lograron acordar que "si bien, no va a funcionar como combinación, va a existir el servicio en cuanto a recorrido, en cuanto a destino y en cuanto a punto de salida, como funciona hasta el día de hoy. Es decir, usted va a poder llegar a Limache y va a tener que pagar el servicio local, que va a salir desde la estación metro y que va a tener tanto el horario de inicio como el horario de término, tal como lo tiene el día de hoy. ¿Es bueno? Sí, porque lo peor que nos podía pasar era que no cubriéramos esos sectores. ¿Es suficiente? Claro que no. Es por eso que vamos a oficiar a la Seremi de Transportes solo con el afán de manifestar el malestar, pero también de buscar alternativas. Siempre hay alternativas que se pueden agotar".

