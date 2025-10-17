Fin a la tómbola, incentivos para estudiar Pedagogía y mano dura con los paros: Barchiesi destaca plan «Patines para Chile» de Kast

En junio, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó su plan «Patines para Chile», una hoja de ruta que busca recuperar la educación chilena, restaurar el orden en las aulas y devolver a las familias el derecho a elegir.

La iniciativa que pretende implementar si llega a La Moneda el 11 de marzo de 2026 consta de seis ejes, comenzando por devolver la libertad de enseñanza y el mérito, donde los padres volverán a elegir y los colegios podrán seleccionar según su proyecto.

También se propone contar con sala cuna universal desde los 0 años, con acceso garantizado a una educación temprana de calidad; un nuevo trato para profesores y el aula, donde se restablecerá la autoridad del docente y se aplicarán sanciones efectivas ante la violencia escolar, además de fortalecer el rol pedagógico.

El plan contempla una reforma estructural a los SLEP, los cuales serán intervenidos. También plantean recuperar los liceos públicos de excelencia y convertir los Bicentenario en los nuevos emblemáticos. Finalmente, habla de garantizar la continuidad del servicio educativo, con medidas para asegurar clases todos los días.

Estas medidas fueron analizadas por la diputada por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Chiara Barchiesi, quien destacó que "José Antonio Kast sacó un muy buen plan de educación. Cuando era diputado, él estuvo trabajando mucho en la Comisión de Educación y sabe mucho del tema. De hecho le puso el «plan patines», directamente por lo que dijo Nicolás Eyzaguirre cuando era Ministro de Educación de Bachelet, cuando destruyeron la educación pública chilena, de que había que quitarle los patines a los niños. Nosotros queremos volver a ponerle patines a los niños".

En cuanto al plan, indicó que "este va desde eliminar la tómbola, que ha sido un desastre. Yo he visto apoderados los veranos haciendo filas afuera de los colegios para poder tener un cupo mejor para alguno de sus hijos. Entonces, realmente dar oportunidades a través de la educación, pero también poner mano firme con el tema de, por ejemplo, la situación carcelaria, el tema de la frontera y también a los muchos delitos que se cometen aquí adentro porque no hay que echarle la culpa a nadie".

En cuanto a las carreras de Pedagogía, expuso que "se han puesto distintos incentivos, incluso si se tiene cierto puntaje de poder hacer una pasantía de estudio en el extranjero, que estudien con gratuidad si tienen cierto puntaje. Yo creo que hay que buscar cómo incentivar a que los mejores estudien educación. Mi mamá es profe, ayer fue su día, le mandamos un abrazo grande a todos los profesores".

En ese sentido, hizo hincapié en el tema de la continuidad de las clases, afirmando que "a veces vemos paros ilegales, donde dejan a los niños botados. La Contralora fue súper enfática hace unos meses atrás cuando el Colegio de Profesores andaba haciendo protestas afuera del Congreso, y les dijo que tenían que recuperar las clases porque si no no les iban a pagar. Si dejaron a los niños. Entonces también hay harto orden que poner y entender qué van los niños primero y no la ideología, en este caso del Partido Comunista, que toman a los sindicatos y muchas veces se preocupan más de sus temas ideológicos que de entender qué están preparando al futuro de Chile".

PURANOTICIA