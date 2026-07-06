Fijan prioridades para el segundo semestre escolar en la V Región: foco estará en asistencia, aprendizajes y convivencia

Con el inicio del segundo semestre del año escolar 2026, la Seremi de Educación de Valparaíso dio cuenta de las prioridades que orientarán el trabajo de las comunidades educativas durante este periodo, con foco en la asistencia y revinculación, el fortalecimiento de los aprendizajes, los entornos seguros y el liderazgo directivo.

El seremi Juan Carlos Klenner señaló que “este segundo semestre representa una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes de la región de Valparaíso. Queremos que cada estudiante esté en la sala de clases, que continúe desarrollando sus aprendizajes y que pueda hacerlo en espacios seguros, inclusivos y que favorezcan su bienestar integral”.

En ese marco, la asistencia y revinculación educativa continúan siendo una prioridad para el sistema escolar, considerando que la presencia regular en el aula es un factor clave para el proceso de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo socioemocional de estudiantes. Junto con ello, la estrategia Chile Aprende y Avanza impulsará el fortalecimiento de los aprendizajes esenciales en lectura, escritura y matemáticas mediante acompañamiento y evaluaciones tempranas.

Asimismo, la iniciativa Escuelas Protegidas promoverá acciones orientadas a fortalecer la convivencia educativa y el bienestar de las comunidades escolares, mientras que la estrategia Directores por Chile buscará potenciar el liderazgo de los equipos directivos como actores clave para la mejora educativa y la construcción de políticas públicas.

INICIO AL SEMESTRE

Para dar el inicio oficial a este nuevo periodo lectivo en el territorio del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Marga Marga —que administra 58 escuelas y liceos y cuenta con una matrícula de 16.228 estudiantes—, autoridades regionales y locales se trasladaron hasta el Valle de Colliguay para participar en una jornada en la Escuela Profesora Delfina Alarcón Henríquez, único establecimiento educacional del sector, que atiende a 36 estudiantes desde NT1 hasta 8° año básico.

“Estamos en la Escuela Delfina Alarcón, una de las más alejadas de nuestro Servicio Local, aquí en el Valle de Colliguay, y hoy estamos junto al seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, dando inicio a este segundo semestre escolar con el propósito de que sea un gran periodo para nuestros estudiantes. Queremos seguir avanzando en la consolidación de la Nueva Educación Pública en la provincia de Marga Marga y continuar trabajando por el desarrollo de nuestros estudiantes durante este segundo semestre académico 2026”, enfatizó el director ejecutivo del SLEP Marga Marga, Ricardo Aravena.

Por su parte, la directora del establecimiento, Lidia Ayala, destacó que “estamos muy orgullosos de que hayan escogido a nuestra escuela para dar inicio a este segundo semestre del año 2026. Como comunidad, tenemos pilares muy definidos: el cuidado del medioambiente, el folclor, el patrimonio y la sustentabilidad, los cuales vivimos día a día a través de nuestros invernaderos y el taller de agroecología. Para este nuevo periodo, esperamos mantener una excelente asistencia y seguir fortaleciendo la participación de toda nuestra comunidad educativa, tal como lo hemos hecho hasta ahora”.

La Escuela Profesora Delfina Alarcón Henríquez destaca en la provincia por haber obtenido de manera consecutiva la Excelencia Académica. Su proyecto educativo incorpora la educación ambiental como eje transversal de la experiencia formativa, a través de iniciativas como un huerto escolar, invernaderos y proyectos ecológicos al aire libre, consolidando un modelo de aprendizaje pertinente y estrechamente vinculado con el desarrollo sustentable de su territorio.

PURANOTICIA