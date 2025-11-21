Fijan para el 25 de noviembre la audiencia preparatoria de juicio oral contra exAlcalde de Algarrobo acusado de millonaria malversación

Para el martes 25 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, quedó programada la audiencia preparatoria de juicio oral contra el ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez Maldonado, y otros imputados acusados por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, ilícitos presuntamente cometidos en el Municipio.

Según indicó en su momento el fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Claudio Rebeco, el ex jefe comunal formó y lideró una agrupación criminal para sustraer fondos de las arcas municipales, logrando la sustracción de unos $1.100 millones desde las arcas financieras del Municipio.

Bajo este contexto, se formuló la acusación contra Yáñez, pidiendo una condena de 20 años de cárcel por malversación de caudales públicos y lavado de activos.

En la acusación se establece que el ex Alcalde de Algarrobo se coordinó con Belén Carrasco -su ex pareja y ex tesorera municipal- para, entre el 17 de marzo de 2022 y el 7 de noviembre de 2023, conformar una “agrupación que se organizó para sustraer fondos de la Municipalidad de Algarrobo”, donde también aparece como protagonista Sixto Carrasco, hermano de la mencionada ex funcionaria.

Para lograr su cometido, la Fiscalía señaló en su informe que los imputados en la causa "adulteraron nóminas de pago y reclutaron a terceros que facilitaron sus cuentas bancarias para recibir en ellas los fondos sustraídos, en perjuicio de la municipalidad; dineros que esos terceros retiraron y entregaron, la mayoría de las veces, en efectivo a Yáñez o a los hermanos Carrasco, a cambio de una comisión".

En ese sentido, Belén Carrasco adulteraba las nóminas de pago, incluyendo como supuestos destinatarios de pagos regulares a personas que no tenían vínculo comercial ni laboral con el Municipio de Algarrobo, lo que realizaba con conocimiento y consentimiento de José Luis Yáñez, como se estableció en la investigación.

Asimismo, una vez adulteradas las nóminas de pago, la entonces tesorera municipal obtenía la autorización y provisión de un segundo apoderado bancario, que daba el visto bueno a la operación desde el portal del banco, confiando en los antecedentes presentados desde el Municipio de Algarrobo.

Para las nóminas se ingresaron nombres que ya habían sido contactadas por el alcalde José Luis Yáñez y por Sixto Carrasco, a quienes les pidieron sus cuentas bancariara para recibir los fondos municipales, los cuales retiraban y finalmente entregaban. Así, el exjefe comunal reclutó a su sobrino Santiago Fuentes, a su primo Juan Pablo Maldonado, a su amigo Javier Millar y a Óscar Arancibia, Rodrigo Hurtado, Enrique Lazo, Maximiliano Ortiz y Karol Zúñiga.

Todos estos hechos serán repasados desde este martes 25 de noviembre en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, donde se dará inicio a la audiencia de juicio oral contra el ex Alcalde de Algarrobo y el resto de los imputados por estos delitos.

