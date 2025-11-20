Fijan fecha de formalización para amigo de piloto fallecido en San Felipe que utilizó sus tarjetas bancarias

El Juzgado de Garantía de San Felipe informó la formalización de Alfonso Taum Aros, a quien se le acusa de uso no autorizado de tarjetas de crédito de su amigo Fernando Tapia, piloto que falleció luego que su avión capotara en San Felipe.

El hijo del aviador denunció ante Fiscalía en octubre que un cercano realizó compras y giros irregulares con la tarjeta bancaria de su padre.

Tras la denuncia ante el Ministerio Público, la Fiscalía inició una investigación, que de acuerdo con las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI), estableció que el imputado es un amigo de la víctima.

Así lo informó Eduardo Fajardo, fiscal jefe de San Felipe, quien detalló que se habrían efectuado movimientos bancarios en la tarjeta Falabella del fallecido aviador.

La audiencia de formalización por el presunto delito reiterado de uso no autorizado de tarjetas de pago, quedó fijada para el lunes 29 de diciembre a las 09:00 horas, en la Sala 2 del Juzgado de Garantía de San Felipe.

El accidente aéreo en el que falleció Fernando Tapia, presidente del Club Aéreo de San Felipe, ocurrió el miércoles 29 de octubre, en el sector rural 21 de mayo de la mencionada comuna.

Justamente en medio del duelo, su familia se alarmó por un presunto fraude que supera los 3 millones de pesos y que afecta directamente al piloto, por lo que interpusieron la denuncia.

