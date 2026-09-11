Fiestas Patrias seguras: autoridades intensifican fiscalización a la venta de parrillas a gas y eléctricas en la región de Valparaíso

Ad portas del inicio de las Fiestas Patrias 2026, la Dirección Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Valparaíso, en conjunto con la Seremía de Energía, intensificaron los operativos de fiscalización en el comercio establecido. La medida busca verificar que las parrillas eléctricas y a gas comercializadas en la zona cumplan rigurosamente con la normativa de seguridad vigente.

Durante los recorridos, los equipos fiscalizadores comprobaron la presencia visible del Sello SEC y su código QR. En los equipos a gas, se revisó el rotulado, la fecha de vencimiento de los reguladores de presión y el estado de las mangueras flexibles.

El seremi de Energía, Celso Quezada, hizo un llamado directo a la prevención al momento de realizar las compras:

“El primer llamado que hacemos a las y los ciudadanos de nuestra región es a comprar sólo parrillas eléctricas y a gas que tengan el SELLO SEC, porque es la única manera de saber el origen y calidad del equipo, y de verificar que se trata de productos que han superado una serie de pruebas de seguridad. Queremos que este crecimiento en el parque de parrillas vaya de la mano con un uso seguro en cada hogar”.

Respecto al uso de estos artefactos en departamentos y a las exigencias de instalación para equipos a gas, el seremi Quezada puntualizó las condiciones técnicas y normativas:

“Ante una consulta recurrente que se nos realiza sobre la posibilidad de usar parrillas a gas en departamentos, podemos señalar que cada comunidad, en base a la Ley de Copropiedad, es la que define si se permite o no el uso de estos equipos en balcones o terrazas”.

En esa misma línea, la autoridad abordó el manejo preventivo de los cilindros y redes de gas:

“Además, es importante recordar que las parrillas a gas deben tener bien instalado el regulador de presión al cilindro, revisando siempre su fecha de vencimiento y la de los flexibles. El balón de gas debe quedar instalado a un costado de la parrilla y nunca debajo de los quemadores, pues ese compartimento no está diseñado para el cilindro. No olvide que estas parrillas móviles sólo pueden usarse con gas licuado en cilindros, por lo que jamás debe intentar conectarlas a redes fijas de gas de su casa o departamento”.

RECOMENDACIONES CLAVE

El mercado de parrillas en el país ha mostrado un importante incremento. Durante el año 2025 se certificaron 336.922 parrillas eléctricas y a gas (304.249 eléctricas y 32.673 a gas), lo que representó un aumento del 90% respecto a las 178.433 unidades del 2024. En lo que va de 2026, ya se contabilizan 146.632 artefactos certificados a nivel nacional.

Por su parte, el Director Regional de la SEC, Patricio Velásquez, entregó las recomendaciones técnicas para evitar accidentes eléctricos y de combustión:

“En el caso de las parrillas eléctricas, la principal recomendación es conectarlas directamente a la red. Si esto no resulta viable, es indispensable emplear alargadores que cuenten con su respectivo SELLO SEC y confirmar que su capacidad sea compatible con la potencia del equipo. En estos casos, se debe conectar únicamente la parrilla a la 'zapatilla' para evitar sobrecargas. Del mismo modo, en las parrillas a gas es relevante realizar una mantención anual y revisar periódicamente reguladores y mangueras”.

FISCALIZACIONES

El operativo busca prevenir riesgos y sancionar la venta irresponsable. Durante 2025, la SEC fiscalizó a 44 empresas y sancionó a 10 de ellas con multas por un total de 620 UTM (más de $44 millones) por comercializar productos no certificados. En lo que va de 2026, se han fiscalizado 18 empresas y 9 de ellas se encuentran con procesos de formulación de cargos.

Finalmente, las autoridades llamaron a la comunidad de Valparaíso a informarse mediante los canales oficiales de la Seremía de Energía (@energiavalpo) y la SEC (@sec_chile y @SEC_cl).

PURANOTICIA