Fiestas de fin de año logran un 90% de ocupación hotelera en Valparaíso

Valparaíso registró un 90% de ocupación hotelera durante las celebraciones de Año Nuevo, consolidándose como uno de los destinos turísticos más demandados del país para despedir el 2025 y recibir el 2026. La ciudad atrajo principalmente a turistas nacionales, quienes valoraron su identidad patrimonial, su diversidad cultural y la amplia oferta de servicios turísticos.

Entre los principales factores que impulsaron este alto flujo de visitantes destacaron el espectáculo pirotécnico, único en Chile, junto a la gran fiesta denominada “El Gran Escenario”, que se extendió por dos días con la participación de reconocidos artistas. A ello se sumó una variada oferta gastronómica y hotelera, que permitió atraer a familias, parejas y grupos de amigos, dinamizando la economía local.

Desde el municipio, la encargada del Departamento de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso, Stephanie Umaña, valoró el resultado y señaló que “este balance refleja el trabajo que hemos impulsado para posicionar a Valparaíso como una ciudad viva, cultural y segura, capaz de recibir a miles de visitantes con una programación de calidad que beneficia directamente a nuestras vecinas y vecinos”.

Este positivo desempeño turístico también respondió a la amplia cartelera de actividades desarrolladas durante los días de celebración, que incluyó alta ocupación en hospedajes, gastronomía reconocida a nivel nacional y múltiples fiestas de Año Nuevo, ofreciendo una experiencia diferenciadora para quienes eligieron la ciudad como destino.

Desde el sector privado, la gerenta general de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Marcela Pastenes, destacó que “la alta ocupación hotelera y el movimiento comercial confirman que Valparaíso sigue siendo un polo turístico fundamental”, mientras que María José Zapata, presidenta de Hoteles de Valparaíso y la AG Bellavista–Florida, subrayó que alcanzar un 90% de ocupación demuestra la confianza en el destino y el valor de su oferta integral, reafirmando el posicionamiento de Valparaíso como un destino clave durante todo el año.

