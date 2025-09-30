Fiesta de la Palta Crucina: afinan detalles para recibir a 20 mil personas en la Poza Cristalina el sábado 25 y domingo 26 de octubre

La comuna de La Cruz, en la provincia de Quillota, se prepara para celebrar la segunda versión de la Fiesta de la Palta Crucina, evento que se desarrollará el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de octubre en la tradicional Poza Cristalina.

La cita busca consolidarse como una de las actividades más representativas de esta zona del interior de la región de Valparaíso, convocando a la comunidad en torno a la identidad local y a un fruto que forma parte esencial de su economía: la palta.

La instancia espera reunir a más de 20 mil personas, quienes podrán disfrutar de una amplia oferta de emprendimientos, gastronomía y ferias de artesanía, además de espectáculos musicales con artistas nacionales de primer nivel. Entre los nombres confirmados figuran Gino Mella, Arte Elegante, Santaferia y Los Pincheira del Sur, que aportarán ritmos urbanos, tropicales y folclóricos para amenizar las jornadas.

Los detalles de esta nueva edición fueron entregados por el administrador municipal y alcalde (s) de La Cruz, Óscar Calderón, quien destacó el valor cultural y económico que tiene la palta para la comuna, subrayando que el evento busca posicionar a La Cruz como un polo de desarrollo turístico y productivo en la región de Valparaíso.

"Con mucho cariño se hace la segunda versión de la Fiesta de la Palta en la Poza Cistalina, un lugar emblemático con alta memoria emotiva en la zona. Esta fiesta se hace con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, para poner a disposición de la comunidad crucina y del entorno de nuestros vecinos y vecinas, también un lugar de encuentro bien interesante", sostuvo Calderón a Puranoticia.cl.

Y es que el sábado 25 y domingo 26 de octubre, más de 240 emprendedores darán vida al evento, con patio de comidas, espacios para el mundo infantil, además de los shows musicales. Cabe hacer presente que el evento cuenta con el patrocinio del Gobierno Regional (Gore), luego que el área de comunicaciones de la Municipalidad de La Cruz presentara un proyecto que fue aprobado por el Consejo Regional (Core).

El administrador municipal de La Cruz destacó la importancia de la palta en la comuna, señalando a Puranoticia.cl que "la palta es de La Cruz, si tiene su nombre y es conocida a nivel nacional e internacional también. Al estar inmenso en la comuna, te das cuenta cómo la palta juega un papel importante en la actividad económica, pero también en la actividad social. Es un orgullo de la comuna de La Cruz, así que vamos a estar con todo, con artistas de importancia nacional".

Vale indicar que la apertura de las puertas para visitar la Fiesta de la Palta Crucina será a las 12:00 horas los días sábado y domingo. "Estamos preparando un lugar que se transforme en un paseo familiar, pero también en una exposición de los emprendimientos y de las artesanías con sello crucino, también a disposición de quienes nos quieran visitar", sentenció el Alcalde subrogante de La Cruz.

PURANOTICIA