Fiesta de Año Nuevo en Valparaíso será transmitida por televisión para todo Chile

Valparaíso es el escenario preferido para disfrutar de la fiesta de Año Nuevo, jornada que congrega, tradicionalmente, a miles de visitantes nacionales e internacionales quienes se deleitan con un espectáculo piromusical de primer nivel.

Y este año no será la excepción, pues la Municipalidad de Valparaíso ofrecerá dos días de una completa parrilla programática que se llevarán a cabo en diferentes puntos de la ciudad y cuya fiesta del 31 de diciembre, será transmitida por TV, a través de Chilevisión.

En ese contexto, el Concejo Municipal aprobó la propuesta de “Servicio de producción técnica para Año Nuevo en Valparaíso 2025-2026”, por un monto de $129 millones.

Una de las novedades de este año radica en que la oferta programática del martes 30 y miércoles 31 de diciembre no se centrará sólo en plaza Sotomayor, sino que también en plaza Aníbal Pinto, donde se proyectará un Mapping, habrá un túnel led y se instalarán letras volumétricas. Asimismo, los visitantes podrán escribir sus parabienes para Valparaíso en el “Muro de Deseos”.

En tanto, en el sector de Cochrane se llevará a cabo una feria de emprendedores, quienes podrán mostrar y ofertar sus creaciones. En cuanto a la música, ésta también tendrá un rol protagonista, por lo que habrá un DJ en la plaza Echaurren, amenizando el ambiente previo a la gran fiesta de Año Nuevo que se desarrollará en plaza Sotomayor.

Así lo adelantó la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien destacó que "estamos muy contentas de que se haya aprobado la técnica de Año Nuevo, porque esto significa para nuestra ciudad no sólo una intervención en plaza Sotomayor, sino que también, en la plaza Echaurren y Aníbal Pinto. De esta manera, mostramos cómo se vive esta festividad en nuestra ciudad y se genera una reactivación económica y turística”.

En ese sentido, la jefa comunal detalló que este año, durante el proceso de licitación, “logramos que el día 31, la fiesta de Valparaíso, sea transmitida por Chilevisión, con el fin de que todo Chile y Valparaíso puedan verla. De esta manera, seguimos promocionando a nuestra comuna como destino turístico”.

Por su parte, el concejal Lukas Cáceres manifestó que “aprobamos el Servicio Técnico de Producción, lo que es relevante, pues esto va a acompañado de una serie de otros proyectos y servicios que se realizarán para tener un Año Nuevo como se merece Valparaíso. A diferencia de servicios anteriores, este año habrá dispuestos elementos en la plaza Aníbal Pinto y una activación en el sector de Cochrane. Es decir, se amplía la zona de disfrute de la celebración de Año Nuevo que dispone el municipio”.

En tanto, el concejal Dante Iturrieta señaló que “en relación a la propuesta técnica que se hace para Año Nuevo es bienvenida, porque todo lo que ocurra durante esos días en Valparaíso es de vital importancia para la ciudad, para mover el sector económico, para que la gente se sienta entusiasmada y planifique bien una de las mejores fiestas del año”.

