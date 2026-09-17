Fiesta Criolla de Viña del Mar tendrá entrada gratis durante dos horas en Fiestas Patrias

Con la tradicional Fiesta Criolla del Valparaíso Sporting Club como principal punto de celebración, Viña del Mar prepara sus actividades para Fiestas Patrias, con un plan especial de seguridad coordinado entre el Municipio, Carabineros y el recinto hípico.

Uno de los principales atractivos será el ingreso gratuito entre las 12:00 y las 14:00 horas, beneficio que se aplicará presentando el carnet de identidad, el que será escaneado al momento de acceder al recinto. Por su parte, desde las 14:00 horas en adelante, la entrada tendrá un valor de $8.000 más recargo de plataforma.

La celebración contará con cuatro ramadas, más de 60 puestos de comida, juegos y presentaciones de María José Quintanilla, Ráfaga y Joe Vasconcellos, entre otros.

Respecto al desarrollo de la celebración, la alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que "es uno de los eventos más importante de la región de Valparaíso que tendrá entrada gratuita desde las 12:00 hasta las 14:00 horas, de manera automática con el carné de identidad. Vamos a contar con artistas como María José Quintanilla, Joe Vasconcellos, Ráfaga, y en total van a existir más de 60 puestos, desde comida, chichería, un parque de juegos inflables y mecánicos, y cuatro ramadas más grandes”.

El recinto funcionará entre el 17 y el 20 de septiembre y espera recibir a más de 10 mil personas diariamente. Para reforzar la seguridad, se habilitó la Tenencia Temporal de Carabineros, con alrededor de 100 funcionarios al interior y exterior del Sporting, además de 120 guardias privados, cámaras, drones y patrullajes municipales y policiales.

La comuna también tendrá la 2ª Feria Costumbrista en parque Potrerillos, la Feria de Artesanía en avenida Perú y el Mercadito Campesino de Indap en palacio Carrasco.

PURANOTICIA