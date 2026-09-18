Fogata del Pescador se transforma en protagonista del inicio de Fiestas Patrias en Valparaíso

Desde las 15:00 horas de este jueves, vecinos, vecinas y visitantes se congregaron en la Caleta El Membrillo en Valparaíso para disfrutar de una nueva versión de la tradicional Fogata del Pescador de Fiestas Patrias, actividad que reunió música en vivo, presentaciones folclóricas y la esperada venta de merluza frita, en una jornada que puso en valor las tradiciones vinculadas al mundo de la pesca y la identidad porteña.

La Fogata del Pescador es una de las actividades tradicionales que se desarrollan en Valparaíso durante las celebraciones dieciocheras y que cada año convoca a porteños, porteñas y turistas que llegan hasta la ciudad para disfrutar de las Fiestas Patrias.

Al caer la noche, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, realizó el tradicional encendido de la fogata y destacó el valor cultural de esta actividad, además de relevar la importancia de apoyar a los pescadores de la Caleta El Membrillo, particularmente durante el período de afectación generado por las obras y el cierre de Avenida Altamirano.

“Este es un evento muy importante para nuestra ciudad, no solamente porque se hace el 18 de septiembre, para la fiesta de San Pedro y para otras festividades de los pescadores, sino porque, además, representa parte de nuestra cultura popular de Valparaíso. Y eso es algo que tenemos que rescatar y como Municipio también tenemos que apoyar”, expresó la jefa comunal.

Asimismo, la alcaldesa señaló que, pese a las dificultades de conectividad que enfrenta el sector, la actividad logró convocar a una importante cantidad de personas. “Sabemos que este año las condiciones de infraestructura vial no son las mejores, pero, aun así, nos alegra ver a toda la cantidad de personas que han venido a disfrutar de la Fogata del Pescador y sobre todo, a apoyar a nuestros pescadores, sabiendo que en estos momentos no estamos en el mejor momento económico por la afectación del Altamirano. Sin embargo, aun así, hay muchas personas apoyando y eso es algo que nos da mucha alegría. Hemos redoblado los esfuerzos de seguridad en el sector de Alejo Barrios y en este sector también, así que esperamos que estas sean unas muy bonitas Fiestas Patrias y muy tranquilas”, manifestó.

Pescadores valoraron participación del público

El presidente del Sindicato de Pescadores de la Caleta El Membrillo, Luis Marsh, agradeció la participación de la comunidad y el apoyo entregado para la realización de Esta tradicional actividad. “Agradecemos a la gente que ha venido acá y que ha participado en esta fogata. También a la alcaldesa, pues como ven ustedes, recién encendimos la fogata. Esto ha sido un éxito favorable para todos nosotros”.

Durante la jornada, el público disfrutó de los espectáculos en vivo y de la tradicional merluza frita, convirtiendo la caleta en un punto de encuentro para familias y visitantes.

Así lo manifestó Jaqueline Alemparte, vecina del cerro San Roque, quien comentó que hace una década participa de esta celebración: “Ver a la gente contenta y es algo tan lindo que nos une, el pescado rico y estos espectáculos gratis, es lindo”, comentó.

Su hijo, José Larraona, porteño que actualmente vive en Puerto Montt, también quiso ser parte de la celebración durante su regreso a la ciudad. “En el tiempo que llevo allá nunca estuve acá, pero primera vez y súper bueno. Muy emotivo volver a Puerto y ahora con una fogatita, la música y la gente, ver a la gente porteña. Es muy distinto allá”, relató.

Desde Olmué, en tanto, viajó Pedro Segura para participar de esta tradicional actividad. Según explicó, “nos enteramos por redes sociales que estaba esta actividad y nosotros estudiamos acá en Valparaíso, en Playa Ancha, entonces quisimos volver para acá”, señaló.

Así, con música, gastronomía y tradiciones ligadas al patrimonio pesquero de la ciudad, la Fogata del Pescador volvió a reunir a la comunidad en torno a una de las celebraciones que forman parte de la identidad y cultura popular de Valparaíso.

PURANOTICIA