Festival Vive Kids 2: Limache cerrará el Mes de la Niñez con actividades y talleres gratuitos en el Estadio Municipal

Con una jornada cargada de actividades recreativas, deportivas y artísticas, la Municipalidad de Limache cerrará este domingo 23 de agosto las celebraciones del Mes de la Niñez con la segunda versión del Festival Vive Kids.

El evento se desarrollará entre las 11:00 y las 17:00 horas en el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia, ubicado en calle Carelmapu s/n, y contará con una programación gratuita dirigida a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

La actividad forma parte de una serie de iniciativas impulsadas durante el mes para promover el respeto y la participación de niños, niñas y adolescentes, además de generar espacios de encuentro y recreación para las familias limachinas.

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, indicó que “el objetivo es reunir a la familia en torno a una temática que para nosotros es sumamente importante como es la infancia. Hemos generado una cartera de actividades que pretende que los más pequeños y los que están en la adolescencia puedan disfrutar de un espacio pensado para ellos. Queremos invitar a que la familia se distraiga, lo pase bien, tenga un momento agradable y podamos todos reunirnos en el estadio y disfrutar este día de la niñez”.

TALLERES Y ACTIVIDADES

Los asistentes podrán participar, por orden de llegada, en talleres gratuitos de slime, acuarela, cómics, manualidades, pinta tu Tote Bag, creación de pulseras y reciclaje. Además, el festival contará con distintos espacios diferenciados según las edades y los intereses de los participantes.

En la Zona Infantil habrá plazas blandas, piscinas de pelotas, juegos inflables, un circuito de seguridad vial, spa infantil y una zona de lactancia.

La Zona Adolescentes, en tanto, dispondrá de muro de escalada, desafíos deportivos, juegos inflables y actividades artísticas.

Para toda la familia estará habilitada una zona con juegos integrativos de madera, espacios de creatividad, pinta caritas, minigolf, una exposición del concurso fotográfico “Mi Niñez en Limache”, un stand de Deportes Limache y un camión gamer con actividades vinculadas al Mundial de FC26.

El encargado del evento municipal, Juan Miranda, destacó que "es un festival infantil que realizamos en nuestro estadio Ángel Navarrete Candia, en la cancha número 2, y que va a tener distintas actividades, juegos desenchufables para acercarnos y unirnos como familia. Vamos a tener un spa infantil, piscinas de pelotas para los más chiquititos, plazas blandas y actividades pensadas para quienes gustan de los videojuegos. Vamos a tener un container gamer con el mundial FC26 y un patio de comidas y una feria de emprendedores con el trabajo colaborativo con fomento productivo”.

MÚSICA, SHOWS Y EMPRENDIMIENTOS

La programación también contempla distintos espectáculos artísticos, entre ellos tributos a las Guerreras K-Pop y los Sajas Boys, además de presentaciones de Luli Pampin, Spiderman y sus amigos.

A esto se sumará el concierto Animé Sinfónico, a cargo de la Orquesta Infantil Juvenil y el Orfeón Municipal.

Durante toda la jornada funcionará además un patio de comidas y una feria de emprendedores locales pertenecientes al Centro Municipal de Fomento Productivo y Desarrollo Local. Además, el estacionamiento al interior del recinto estará disponible en beneficio de Bomberos de Limache.

La jornada se suma también a las actividades desarrolladas durante el Mes de la Niñez, entre ellas un concurso fotográfico orientado a que niños, niñas y adolescentes puedan representar, mediante imágenes, lo que significa vivir la niñez en Limache.

Asimismo, las iniciativas desarrolladas junto a comunidades escolares han buscado promover espacios públicos libres de humo, junto con el cuidado del aire, el respeto por la niñez y el fomento de estilos de vida saludables.

PURANOTICIA