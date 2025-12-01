Festival Valparatango 2025: la Ciudad Puerto vivirá dos jornadas de música y tradición

Este 6 y 7 de diciembre, Valparaíso se llenará de música, danza y tradición con la XXXV versión del Festival Internacional Valparatango 2025, con dos jornadas para disfrutar de conciertos y milongas en el Teatro Municipal de Valparaíso y en la Sala Rivoli.

Esta fiesta será una instancia para celebrar el tango, su historia y su energía viva, junto a destacados exponentes locales, nacionales e internacionales del género musical que es parte de la identidad de Valparaíso, Ciudad Creativa de la Música Unesco.

“La XXXV versión de Valparatango reafirma el compromiso de Valparaíso con la cultura y las artes como un motor de identidad y encuentro. Este festival es un patrimonio vivo de Valparaíso Ciudad Creativa de la Música Unesco, un espacio donde confluyen artistas, comunidades y visitantes que reconocen en el tango una expresión profundamente ligada a nuestra historia. Desde el Municipio estamos orgullosas de seguir impulsando instancias que fortalecen la vida cultural del puerto y que proyectan a Valparaíso hacia el mundo”, señaló la alcaldesa Camila Nieto.

PROGRAMACIÓN

El Teatro Municipal de Valparaíso será el escenario que recibirá a los artistas el sábado 6 de diciembre, desde las 17:00 horas. El cartel que conformará esta primera jornada se compone por Patricio Muñoz Tango, ganador de la convocatoria pública y cuyo elenco reúne a artistas con más de 15 años de trayectoria nacional, entre ellos, el bandoneonista Rodolfo Jorquera y la pareja de baile campeona metropolitana 2025 de tango Ana Karina Conejeros y Francisco Castro, quienes rescatarán el virtuosismo musical a través de un trabajo escénico poético profundamente conectado con la tradición tanguera.

Asimismo, se hará presente La Cuarta de Fierro (Argentina) una agrupación que nace el año 2018 y que construye un repertorio de matices amplios, desde el tango clásico del siglo XX, además de obras actuales con toques de improvisación y composiciones propias. Finalmente, La Orquesta de Tangos Chilenos, la que desde el año 2003 irrumpe con la finalidad de rescatar, investigar y registrar tangos y valses compuestos en Chile a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Redescubriendo el lugar del tango en la identidad cultural.

La segunda jornada continua el domingo 07 de diciembre en Sala Rivoli (Calle Victoria 2474), local emblemático de Valparaíso donde se desarrollará la "Gran Milonga Gran", instancia donde el público podrá disfrutar de clases de tango, presentaciones de baile junto a las parejas Nicolás y Micaela, y Sol y Ricardo, milonga a cargo de TDJ Chembi y TDJ Fer Vásquez y música en vivo con ,Johanna Oyaneder, Raúl Guerra y Joyce Macasar e Inti González.

