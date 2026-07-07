Festival Internacional de Cine de Viña abre su convocatoria y suma competencia de cortometrajes animados iberoamericanos

Una selección de las mejores películas premiadas y la nueva competencia de Cortometraje Iberoamericano Animado destacan este año, en la 38° versión del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICVIÑA) que abrió su convocatoria para la competencia oficial.

En esta nueva edición, que se realizará entre el lunes 23 y el sábado 28 de noviembre de 2026, el certamen pondrá el énfasis en su vocación formativa y en el reconocimiento de sus orígenes.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que "el FICVIÑA es parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad y este año iniciamos el camino hacia sus 60 años de historia como el primer festival latinoamericano, versión que se realizó en 1967. En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso como municipio con un festival que no solo exhibe cine de excelencia, sino que también impulsa la creación audiovisual, el encuentro entre realizadores y la formación de nuevas audiencias”.

La jefa comunal destacó que “gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de las Culturas, universidades y diversas instituciones colaboradoras, seguimos consolidando a Viña del Mar como una ciudad donde la cultura tiene un lugar central”.

“Invitamos a realizadores y realizadoras de toda Iberoamérica a ser parte de esta nueva edición y a construir juntos un festival que mira al futuro sin perder de vista la historia que lo ha convertido en un referente para el cine de nuestra región", manifestó la alcaldesa.

NUEVA CATEGORÍA

Junto con las categorías tradicionales, la programación incluirá la franja “JOYA”, que presenta una selección de las mejores películas premiadas del 2026, y la sección “Una América Latina”, que visibiliza lo más destacado del cine de la región.

Además, este año se incorpora como novedad la competencia de Cortometraje Iberoamericano Animado, “Creando Universos”, ampliando así la diversidad de las secciones competitivas.

La organización y desarrollo del FICVIÑA es posible gracias a una red consolidada de colaboración institucional que encabeza el Municipio de Viña del Mar, junto a la Universidad Viña del Mar (UVM), el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Duoc UC y el Espacio Cultural de Viña del Mar.

Esta articulación, junto a diversos colaboradores y gremios audiovisuales, permite consolidar un espacio de industria, exhibición y formación de públicos de alto nivel.

CONVOCATORIA ABIERTA

FICVIÑA invita a realizadores iberoamericanos a postular sus obras a través de la plataforma Festhome. Las líneas de competencia para este año son:

- Competencia Iberoamericana de Largometraje de Ficción: Para largometrajes (mín. 60 min) inéditos en salas chilenas.

- Competencia Iberoamericana de Largometraje Documental: Para documentales (mín. 60 min) inéditos en salas chilenas.

- Competencia Nacional de Largometraje DESDE AQUÍ: Para obras chilenas de ficción y documental (mín. 60 min) inéditas en salas chilenas.

- Competencia Iberoamericana de Cortometrajes PULSO IBEROAMERICANO: Para cortos (máx. 30 min) de ficción, documental y experimental.

- Competencia Iberoamericana de Cortometrajes Animados CREANDO UNIVERSOS: Para cortos de animación (máx. 30 min).

- Competencia Regional HABITAR: Exclusiva para obras chilenas (sin distinción de duración ni género) producidas en regiones distintas a la Metropolitana, privilegiando aquellas con foco territorial.

- Competencia Mejor Música Chilena Incidental (SCD): Para largometrajes nacionales con música original compuesta especialmente para la obra.

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