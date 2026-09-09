Férrea defensa del Alcalde de Concón a Enap: descarta "compra de silencio" y blinda con uñas y dientes a cuestionado gerente peruano

La relación entre la Municipalidad de Concón y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) volvió a quedar en el centro de la discusión política comunal. Y esta vez no sólo por las inconsistencias detectadas en los reportes medioambientales de la Refinería Aconcagua, sino también por la extensa defensa que el alcalde Freddy Ramírez realizó respecto del vínculo que su administración ha mantenido con la estatal los últimos años.

La intervención del jefe comunal se produjo durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal en la que representantes de Enap fueron invitados a entregar explicaciones por la controversia ambiental que mantiene bajo cuestionamiento a la empresa.

En ese contexto, y sin mencionar directamente a Puranoticia.cl, Ramírez buscó despejar lo que calificó como una "situación ficticia" respecto de un eventual conocimiento previo de los hechos y, especialmente, rechazar cualquier insinuación de que los aportes de Enap a Concón pudieran haber significado una forma de comprar silencio.

"La Municipalidad de Concón que es otra cosa es que se quiere establecer como que poco menos la Enap ha comprado el silencio, cosa que no es así. Por eso insisto que fuimos nosotros quienes pusimos en la palestra pública lo que estaba ocurriendo. La Enap no ha entregado al Municipio ni una barredora, ni un tipo de contrato, ni nada", sostuvo Ramírez.

La afirmación adquiere especial relevancia considerando que la relación entre Enap y Concón ha sido bastante más amplia que el episodio de la barredora. Desde el inicio de la administración actual (año 2021), la estatal ha participado en obras, programas e iniciativas desarrolladas en la comuna, incluyendo proyectos deportivos, recuperación de espacios públicos y fondos destinados a organizaciones locales. En octubre de 2022, por ejemplo, la Empresa Nacional del Petróleo anunció una cartera de nueve iniciativas junto al Municipio de Concón y organizaciones vecinales, con recursos cercanos a los US$4 millones.

Entre los proyectos más visibles estaban la recuperación del Estadio Municipal de Calle 7, que contó con un aporte de US$750 mil de Enap y fue reinaugurado en agosto de 2024; el mejoramiento del Estadio Atlético Municipal; y la recuperación de la Plaza Los Troncos, que involucró un aporte superior a los $280 millones de la estatal. Varias de estas obras se concretaron durante el primer período de Ramírez y algunas fueron inauguradas en los meses previos a la elección municipal de octubre de 2024.

Nada de aquello permite afirmar que los aportes de Enap hayan determinado la reelección del alcalde ni que hayan tenido como propósito favorecer políticamente a su administración. Pero sí explica por qué la relación entre ambas instituciones constituye hoy una materia de interés, particularmente cuando el propio diputado Jaime Mulet planteó que la comisión investigadora que impulsa debería revisar los aportes de la empresa pública a municipios y organizaciones de su área de influencia.

De hecho, fue precisamente Mulet quien puso sobre la mesa la expresión "comprar silencio", aunque estableció expresamente que no estaba acusando al Alcalde de Concón. "Hay que ver si, en definitiva, compran silencio con algunas organizaciones", señaló el parlamentario, quien inmediatamente precisó que "no lo digo respecto al alcalde de Concón, ya que desconozco la situación".

PROFUNDIZAR APORTES

El alcalde Ramírez, sin embargo, decidió abordar directamente esa arista y defendió la existencia de una relación institucional con Enap, aunque sostuvo que ésta debe modificarse y profundizar su aporte al desarrollo de la comuna.

"Yo creo que hoy día Enap debería redoblar sus esfuerzos y también revisar –que fue lo que yo le pedí al presidente del directorio– su responsabilidad social y con la comunidad debe triplicar su esfuerzo y cambiar la lógica clientelista, la lógica de la subvención sólo por compensar, sino que tiene que ver con una situación más bien de aporte a un desarrollo comunal, a un desarrollo ambiental, a un desarrollo urbano, donde la Enap cumple un rol fundamental, porque recordemos que la Enap funciona en Concón desde el año 1955", señaló la autoridad comunal en la instancia.

En ese sentido, insistió en que "hoy día, estratégicamente, hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Sin embargo, nosotros estamos convencidísimos de que la Enap doble triplicar el aporte a la comunidad en términos de colaboración al desarrollo urbano, social, de salud y ambiental, entre otras cosas. Insisto, son caminos totalmente distintos y una cosa no debe condicionar la otra".

DEFENSA AL GERENTE PERUANO

Pero la intervención del jefe comunal conconino tuvo además otro elemento que llamó particularmente la atención: su defensa del gerente de la Refinería Aconcagua, Jorge Alméstar, quien fue objeto de cuestionamientos durante la misma sesión a raíz de antecedentes sobre su trayectoria profesional en Perú, su país natal.

La concejala María José Aguirre planteó preguntas al ejecutivo sobre esta materia. Y fue el propio alcalde, en su calidad de presidente del Concejo Municipal, quien terminó señalándole que tenía plena libertad para decidir si respondía o no.

"Dejar claro para efectos del acta, y yo le digo al señor Alméstar, que usted siéntase con toda la libertad de responder o no al emplazamiento hecho por la concejala, a propósito de una situación profesional y personal que según mi criterio no tiene que ver con la discusión del tema, eso está dentro de un ámbito privado, un ámbito que tiene que ver con usted y la empresa", sostuvo el alcalde Ramírez.

Luego volvió a emplazar a Puranoticia.cl, aunque nuevamente sin mencionarnos directamente: "Nosotros no nos hacemos cargo de una situación establecida por un portal de comunicación, no de los medios de comunicación sino que un portal de comunicación que ha querido establecer una situación que nosotros creemos que no viene al caso del cual estamos explicando".

Ramírez insistió en que "por tanto, en el derecho y la responsabilidad a la vida privada, a las situaciones internas de la empresa que no tienen que ver con el caso en particular, y si lo tuviera que ver será la misma empresa que en su minuto mediante los canales correspondientes tendrá que dar las explicaciones del caso. Sin embargo, como presidente de este Concejo, también le quiero decir que se sienta en absoluta libertad de poder responder o no a dicha consulta o dicho emplazamiento, toda vez que creemos, por lo menos desde esta presidencia de Concejo, que no viene al caso y no es atingente a lo que estamos planteando".

La defensa adquiere un cariz particular porque los antecedentes sobre Alméstar habían sido puestos públicamente bajo la lupa días antes, luego de que Puranoticia.cl informara sobre su trayectoria profesional en Perú y de antecedentes vinculados a una auditoría que detectó un perjuicio de US$269 millones, además de registros de sanción e inhabilitación. De hecho, a partir de esos antecedentes, el diputado Javier Olivares (PDG) solicitó explicaciones sobre su contratación en la estatal.

"ES UN TEMA PERSONAL"

Así, mientras Aguirre buscaba respuestas desde el Concejo Municipal, el alcalde Ramírez no sólo cuestionó la pertinencia de las preguntas, sino que dejó expresamente establecido que el gerente podía optar por no contestarlas. Y la recomendación fue tomada por el ejecutivo peruano, quien decidió no ir al fondo de las interrogantes.

"Creo conveniente señalar la pregunta que hacía la concejala con respecto a mi caso. Yo quisiera responder muy rápido y resumido tres puntos: primero, aprovechando la pregunta de la concejala, quisiera expresar mi profundo agradecimiento, no solo a la comuna, a la empresa y al país por la oportunidad que se me brinda de trabajar y, por supuesto, el que se haya dado para un profesional como yo, que tiene más de 25 años de experiencia todos en hidrocarburos", comenzó diciendo Alméstar.

Luego, aseguró que "en todo este ejercicio profesional que tengo, siempre he tenido una actuación correcta, no solamente personal, sino profesional".

Asimismo, planteó que su caso "es un tema personal que no está asociado con el tema del Concejo y me debo en una próxima oportunidad para comentar un poco más de detalles que tienen otros ribetes que no tienen que ver con el caso. Yo soy el principal interesado en que esta situación se esclarezca y creo que con este par de comentarios que les hago, quiero transmitirles la tranquilidad de que estamos actuando de una manera correcta".

EL EPISODIO DE LA BARREDORA

Ramírez también se preocupó de hacer una precisión respecto de la barredora que había sido presentada públicamente como parte de los aportes de Enap a la comuna. Según explicó, la máquina no fue entregada al Municipio para que éste la opere, sino que corresponde a un contrato administrado por la propia empresa estatal.

"Lo que les quiero aclarar es que la barredora es parte de un programa que venimos trabajando hace por lo menos dos años o tal vez un poquito más, y que es un aporte a la comunidad y que lo que se hace es que es un trabajo programado junto con el Municipio, a propósito de nuestros temas operacionales, pero no es entregada al Municipio para su funcionamiento y operación", indicó la autoridad.

De igual manera, detalló que "es un contrato que administra la Enap y lo que hace es colocar a disposición de la ciudad una máquina barredora que se suma al equipo y trabajo operativo nuestro. Creo que hay que diferenciar bien los conceptos, porque la Municipalidad de Concón no ha recibido directamente ningún tipo de contrato ni aporte, sino que es la ciudad de Concón que suma a propósito de un programa que ya lleva varios años. Eso hay que precisarlo para que se entienda bien cuál es la relación nuestra con Enap y con todas las empresas que aportan en la comuna".

Pero esta precisión de Freddy Ramírez vuelve a poner sobre la mesa la pregunta más amplia: ¿Cuál ha sido exactamente el alcance de la relación entre la empresa estatal y la Municipalidad de Concón durante la administración de Ramírez?

Y ahí el punto no se agota en una barredora, ya que la propia información disponible da cuenta de una relación que durante años incorporó infraestructura deportiva, espacios públicos, programas comunitarios, iniciativas ambientales y aportes a organizaciones. En 2025, por ejemplo, Enap informó haber desarrollado 14 proyectos que beneficiaron a 6.418 vecinos de Concón, mientras que su programa «Enap Impulsa Concón» adjudicó 90 millones de pesos a 14 organizaciones.

PURANOTICIA