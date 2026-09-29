El regreso de las marchas en Valparaíso: comerciantes del centro en alerta por impacto en sus locales ante posibles desmanes

Con una marcha desde la Plaza Sotomayor hasta las afueras del Congreso Nacional, funcionarios de la salud municipalizada se movilizaron este martes en el marco del paro nacional convocado por la Confusam, una manifestación que alteró nuevamente la rutina comercial en el centro de la ciudad. Para los locatarios de la emblemática Avenida Pedro Montt y sus calles aledañas, el paso de la marcha representa incertidumbre, riesgos de seguridad y una caída drástica en sus ingresos diarios.

Aunque existe consenso entre los comerciantes respecto a que muchas de las manifestaciones se desarrollan de manera pacífica, el temor latente surge cuando los focos de violencia, las barricadas y el actuar de las fuerzas policiales interrumpen el flujo habitual de peatones.

FANTASMA DEL CIERRE FORZADO

La interrupción del transporte y el vaciamiento de las calles dejan a los comercios prácticamente paralizados. Para uno de los locatarios del sector que prefirió resguardar su identidad, las movilizaciones en el eje de Pedro Montt tienen un costo directo sobre la subsistencia del negocio:

"Grave, porque acá estamos en el centro de Valparaíso y aquí las marchas son terribles porque siempre ocupan la calle Pedro Montt para las marchas y nosotros siempre somos los perjudicados".

Además, añadió sobre la dinámica de trabajo y el desplome comercial:

‘’La venta baja mucho (…) nosotros tenemos que estar cerrando aquí los negocios. (…) con un tipo de marcha también, porque ahora hubo una marcha pacífica, pero después viene una de escolares (…). En cuanto a la venta, baja un 100 % (…) es un día de pérdida".

IMPACTO DE LOS DESMANES

Más allá del ámbito financiero, la seguridad de trabajadores y clientes es una de las mayores preocupaciones cuando las marchas escalan en violencia. César, locatario del negocio Palacio de las Frutas, relató crudos episodios vividos al interior de su local producto de los enfrentamientos y el uso de elementos disuasivos:

"Nos afecta mucho, porque las protestas las paran aquí mismo cuando hay protesta y a veces agarran a tirar piedras. Tengo que cerrar porque no puedo vender, porque la gente se va toda".

Respecto a las situaciones límites que le ha tocado presenciar en ocasiones anteriores, Fuentes recordó:

"Una vez estaba con mi hija aquí y se desmayó aquí adentro porque yo cerré y empezaron a tirar bombas lacrimógenas (…) se estaba ahogando. Igual que una vez se me metió una señora que se desesperó (…) yo vacié las cortinas porque estaban tirando piedras y la señora después gritaba que las sacaran, que se iban a morir porque echaba el gas para adentro".

El comerciante también detalló cómo las inmediaciones sufren por los químicos y el agua lanzada por personal policial: "Agarran a piedras o tiran cuando está el guanaco y tira agua, el agua entra para adentro y nos moja todo para adentro’’.

LA DELGADA LÍNEA

Desde el sector, los locatarios coinciden en marcar una clara diferencia entre la libre manifestación y los actos de vandalismo. Mario, trabajador del sector, explicó cómo reaccionan dependiendo de la agresividad del ambiente:

"En lo que son marchas normales, cuando son pacíficas, no nos afecta, porque no bajamos lo que son las puertas para el negocio, pero cuando son así, con desmanes, vienen con mucha agresividad (…) nos hemos obligado a bajar las puertas y por eso no podemos trabajar".

Sobre las repercusiones en el flujo de clientes y la afectación directa a la salud de los trabajadores, el locatario sostuvo: "Cuando hay mucho conflicto, los clientes no vienen. Queda todo el ambiente pasado a gas pimienta y obviamente nos afecta como trabajadores, no podemos seguir trabajando acá".

En cuanto a los daños materiales, Mario reconoció que, afortunadamente, han logrado evitarlos: "Nunca nos ha pasado nada aquí, a pesar de que estamos en una calle principal, no hemos tenido desmanes ni daños de infraestructura’’.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

Frente a los anuncios de nuevas convocatorias —especialmente marchas estudiantiles programadas para los próximos días—, los comerciantes coinciden en que la única alternativa es la prevención y la resignación de no operar.

Ante el escenario de nuevas protestas, César, locatario del centro porteño, adelantó la rutina que deberá seguir: "Ya no puedo sacar las cosas para afuera. Tengo que estar pendiente para bajar la cortina al tiro".

Por su parte, Luis, dueño de un kiosko en el sector, explicó cómo adapta su funcionamiento ante el impacto de las movilizaciones para resguardar sus productos: "Cuando pasa esto, nosotros tenemos que tener menos mercadería en el negocio, llevarme algunas cosas para la casa, hay que evitar antes de lamentar".

Consultado sobre sus expectativas frente a la marcha estudiantil programada para este jueves, el comerciante concluyó: "Dios quiera que fuera así como la de hoy (martes)".

Mientras tanto, los comerciantes del sector exigen un mayor resguardo y soluciones concretas que les permitan mantener abiertos sus negocios sin poner en riesgo su integridad ni su fuente de sustento. Para ellos, la prioridad sigue siendo trabajar con tranquilidad en una de las avenidas más neurálgicas de Valparaíso.

(IMAGEN DE REFERENCIA)

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