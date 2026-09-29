Seremi de Energía alerta por cables de telecomunicaciones a baja altura en rutas de alto tránsito en la región de Valparaíso

La presencia de cables de telecomunicaciones en desuso y a baja altura en distintos sectores de la región de Valparaíso se ha transformado en una creciente preocupación para la Seremi de Energía, debido a los riesgos que representan para la seguridad de las personas y la continuidad del suministro eléctrico.

En ese contexto, el seremi Celso Quezada informó el inicio de un trabajo coordinado con empresas distribuidoras para identificar los puntos más críticos de la región y gestionar soluciones con los responsables del caso

La autoridad realizó una inspección en el sector de la recta y curva Las Salinas, en Viña del Mar, donde pudo constatar la presencia de numerosos cables a baja altura expuestos al tránsito de buses, camiones y otros vehículos de gran tamaño.

"Desde el primer día hemos estado preocupados de que los vecinos cuenten con un suministro eléctrico continuo y seguro. Durante nuestros recorridos detectamos una gran cantidad de cables de telecomunicaciones a muy baja altura, que por efecto del viento podrían proyectarse hacia la calle y con ello ser traccionados por vehículos mayores, generando la caída de postes, provocandointerrupciones del suministro de electricidad a los vecinos del sector e incluso ocasionar accidentes graves o fatales", señaló la autoridad.

La preocupación surge en un contexto donde recientemente se han registrado hechos que evidencian los riesgos asociados al deterioro o manejo inadecuado del tendido aéreo. En la comuna de Peumo, en la región de O'Higgins, un hombre falleció tras recibir una descarga eléctrica luego que un cable cayera sobre un vehículo.

Asimismo, en Viña del Mar se registró anteriormente un accidente en el sector de Gómez Carreño, donde un camión terminó volcado tras quedar enredado en cableado aéreo durante labores de mantención.

Frente a este escenario, el titular regional de Energía señaló que "la continuidad del servicio eléctrico es una prioridad para este Seremi y para nuestro Ministerio, pero también por extensión lo es el resguardar la seguridad de las personas. Estamos hablando de una vía altamente transitada y de una situación que debe ser abordada con urgencia. Vamos a gestionar para que los responsables adopten medidas en el corto plazo para corregir estas condiciones de riesgo".

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