Corfo compromete financiamiento a 10 proyectos de innovación en la región de Valparaíso

El Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR) aprobó 10 de los 86 proyectos postulados a la convocatoria Innova Región, que en conjunto representan una inversión de $606.332.797. La adjudicación permitirá respaldar iniciativas empresariales orientadas al desarrollo y validación de soluciones innovadoras con potencial de aplicación productiva y comercial en la Región de Valparaíso.

El director regional de Corfo, Samuel Chávez, comentó que "la innovación es un motor fundamental para el desarrollo sostenible de nuestra región. Estos proyectos representan empresas que se atreven a invertir en nuevas soluciones, incorporar tecnología y generar ventajas competitivas. Lo más importante es el impacto que tendrán en el territorio impulsando la productividad, creando nuevas oportunidades de negocio, fortaleciendo las capacidades de innovación del sector productivo y contribuyendo a una economía regional más dinámica, diversificada y preparada para enfrentar los desafíos del futuro".

El instrumento Innova Región apoya el desarrollo de nuevos o mejorados productos —bienes o servicios— y/o procesos, desde la construcción de prototipos hasta su validación técnica a escala productiva y/o comercial. Así, el instrumento facilita que las empresas avancen desde una solución inicial hacia resultados aplicables, competitivos y con posibilidades de incorporación en el mercado.

Las iniciativas aprobadas contribuirán a dinamizar la economía regional mediante la incorporación de conocimiento, tecnología y mejoras en la oferta de bienes, servicios y procesos. Al mismo tiempo, fortalecerán las capacidades internas de innovación de las empresas para responder a desafíos productivos y aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo.

Con esta adjudicación, las 10 iniciativas podrán avanzar en la maduración y validación de sus propuestas, transformando ideas en soluciones concretas que aporten valor a las empresas, generen empleo, potencien la innovación y amplifiquen su impacto en el desarrollo económico y productivo de la región de Valparaíso.

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