Feroz incendio afectó a edificio de tres pisos en la Av. Argentina de Valparaíso: subdivisiones del inmueble dificultaron combate del fuego

Un edificio de tres pisos, ubicado en la intersección de la avenida Argentina con el pasaje Quillota, en el plan de Valparaíso, se vio afectado por un incendio estructural durante la madrugada de este miércoles 26 de noviembre, movilizando a la totalidad del Cuerpo de Bomberos, consistente en 20 carros y alrededor de 200 voluntarios.

El llamado de alerta se dio minutos antes de la medianoche, informando inicialmente emanación de humo desde un local comercial. Al llegar al lugar de los hechos, Bomberos observó humo en el interior y procedió a declarar la emergencia, por lo que se requirió de un contingente mayor para hacer frente a las llamas.

El comandante Vicente Maggiolo explicó que "el trabajo inicial fue súper complejo debido a que este edificio de tres pisos tenía muchas subdivisiones, por lo tanto estaba muy compartimentado, lo que dificultó llegar al foco del incendio".

Junto a las 20 unidades y a los cerca de 200 voluntarios, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso contó con el apoyo de un carro telescópico de Bomberos de Viña del Mar, lo que se enmarca en el trabajo conjunto que mantienen ambas comandancias.

Si bien, la emergencia fue controlada, el oficial de Bomberos precisó que "se trabajó en el remate de los puntos calientes". Asimismo, destacó que "no tenemos que lamentar accidentes ni lesionados del Cuerpo de Bomberos, como tampoco civiles".

Cabe hacer presente que la causa y el origen del fuego es investigada por el Departamento de Prevención e Investigación de Incendios (DPI) de Bomberos, que posteriormente reportará los resultados de sus indagatorias al Ministerio Público.

En el lugar trabajaron también Carabineros, Municipio de Valparaíso y Chilquinta.

