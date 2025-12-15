Feriante resulta herido de bala tras violento asalto en Catemu: delincuentes escaparon con botín avaluado en 3 millones de pesos

Un violento asalto se registró este domingo 14 de diciembre en la comuna de Catemu, donde un feriante resultó herido de bala por un grupo de delincuentes.

Según consigna El Observador, el comerciante regresaba en su camión de la feria La Calera cuando fue interceptado por desconocidos en el camino Romeral.

En dicha arteria, los antisociales detuvieron su camión y le dispararon en reiteradas ocasiones, hiriendo al trabajador en sus dos piernas.

Tras el violento ataque armado, los hampones sustrajeron un botín avaluado en unos 3 millones de pesos, para luego darse a la fuga hacia paradero desconocido.

El feriante fue encontrado malherido en el cruce de Santa Rosa con Carmelo, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital San Camilo de San Felipe.

Lo que se sabe hasta el momento es que el hombre permanece fuera de riesgo vital.

Carabineros adoptó el procedimiento y realiza diversas diligencias para dar con el paradero de los delincuentes que balearon y robaron a la víctima en Catemu.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA