Feria «Sabores de Concón» reunirá gastronomía, música y chefs de renombre

En la plaza Patricio Lynch y con diversos expositores, este sábado 24 y domingo 25 de enero se realizará la III Feria Gastronómica «Sabores de Concón», espacio que tendrá un escenario con música y preparaciones en vivo de distintos chefs de renombre, en una actividad completamente gratuita y abierta a la comunidad.

Y es que en esta ocasión se sumarán destacados rostros de la televisión chilena, como es el caso de Jean Philippe Crettón, Mauricio Jürgensen y Sergio Lagos, además de Ruta 68, quienes darán a conocer sus facetas musicales.

Enseñando sus preparaciones y otros tips de cocina, estará «Ciencia y Cocina», con Heinz Wuth, Walter Hilbing, Sergi Arola y Álvaro Morales.

El alcalde Freddy Ramírez sostuvo que “esta es una fiesta familiar para todo Concón y quienes nos visitan. Hemos querido mantener este formato que nos ha dado muy buenos resultados, con presentaciones culinarias en vivo, además de todo el trabajo de nuestros más de 20 exponentes que traerán lo mejor de la cocina conconina a la mesa de quienes asistan".

“Durante este verano tenemos diversas actividades para todos los gustos, desde el deporte al día de los enamorados, todo con el escenario perfecto de Concón, su patrimonio turístico y medioambiental, además de su gente”, complementó.

CARTELERA DE VERANO

En cuanto a las actividades que se vienen para lo que queda de temporada estival, el viernes 30, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, en las canchas Maggi Fundo Colmito, serán los Winkler Nutrition Strongfit Games.

Para febrero, desde el lunes 5 hasta el jueves 8 se realizará en playa Amarilla el Concón en Colores.

También el 14, para el Día de los Enamorados, en el mismo spot conconino, será el Vive el Amor 2026.

El 7 en plaza Patricio Lynch será el Sonidos desde el Barrio La Boca.

El día 22 del mismo mes será el Carnaval Encuentro de Aguas desde Av. Magallanes.

Para el 28 está fechada la Fiesta del Pescao en la Caleta Higuerillas.

Finalmente, en lo que respecta a deportes, se estarán realizando dos campeonatos: de fútbol juvenil Concón 2026, desde el 9 al 20, y de Voleibol Playa desde el 21 al 22 de febrero, en playa Amarilla.

PURANOTICIA