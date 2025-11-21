Feria Gastronómica «Sabores y Patrimonio» homenajeará a comerciante fallecido en incendio en el cerro Playa Ancha

La Municipalidad de Valparaíso, a través de su Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, junto a la Asociación Playa Ancha un Destino, realizará este sábado 22 de noviembre la Feria Gastronómica: Sabores y Patrimonio – Plaza Waddington, una actividad abierta a la comunidad que busca fortalecer el desarrollo económico local y poner en valor la identidad gastronómica, cultural y patrimonial del sector.

Además, la segunda versión de la feria tendrá un carácter solidario debido a que el miércoles 19 un incendio afectó a dos locales comerciales, donde perdió la vida el querido vecino Carlos Meneses, más conocido como ”Don Charlie”.

El evento se extenderá entre las 11:00 y las 19:30 horas en plaza Waddington, y contará con un patio de comidas, una amplia feria de artesanías y productos locales, música en vivo, actividades para las infancias, talleres barriales y expresiones tradicionales, como chinchineros y organilleros. Además, habrá carreras de carretones, acciones recreativas con Bomberos.

La música en vivo estará a cargo de Coro Caminos Olvidados (14:00 hrs), Asalto Latinoamericano (15:00 hrs), Chinchinero y Organillero (16:30 hrs), TrappoBanda (17:30 hrs), para finalizar con un clásico de la Nueva Ola, Larry Wilson (19:00 hrs).

A esto se suman recorridos patrimoniales como el Free Tour Playa Ancha Histórico de Ecomapu y el Tour de Avistamiento de Aves de Cerro 47, iniciativas que buscan visibilizar el valor cultural, natural y turístico del cerro.

La directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Nicole Galdames, destacó que “esta feria es parte del trabajo sostenido que venimos realizando con las comunidades y actores locales para fortalecer la economía del barrio que hace unos días sufrió un incendio que afectó a dos locales y un vecino perdió su vida. Y precisamente es por su comunidad que queremos que Playa Ancha siga creciendo desde su propia identidad, reconociendo a sus emprendedoras, locatarios y organizaciones que mantienen viva la tradición y el patrimonio gastronómico del sector. Esta es una actividad hecha con y para el territorio”.

Por su parte, Daniella González, representante del Centro Cultural Social y Educativo Tarpuy, comentó que "hemos preparado este evento con mucho cariño, porque nos permite encontrarnos, a celebrarnos, pero también nos permite encontrarnos desde otros lugares, como este año que nos reunimos como una comunidad unida y comprometida, tras el lamentable incendio que afectó a nuestros vecinos. Pero, además, este espacio se abre para compartir oficios, ofrendar saberes y abrir espacios donde niñas, niños y familias puedan crear, aprender y disfrutar en un entorno seguro y significativo. Estas instancias son importantes porque fortalecen el tejido social y la vida cultural de Playa Ancha”.

