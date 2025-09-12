Feria de Emergencia y Seguridad por Fiestas Patrias: organismos demostraron su trabajo en simulacro de accidente en Valparaíso

Además de los diversos stands de exhibición, hubo un simulacro de accidente a un poste del alumbrado público, donde Carabineros y Bomberos demostraron su accionar.
En el marco de la campaña de Fiestas Patrias Seguras, impulsada por el Gobierno, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso realizó su ya tradicional Feria de Emergencia y Seguridad por Fiestas Patrias, en la plaza Sotomayor, donde los servicios de Protección Civil expusieron a la comunidad toda su maquinaria, equipos, recursos y capacidades de respuesta ante eventuales emergencias y contingencias.
En la instancia, además de los diversos stands de exhibición, se realizó un simulacro de accidente de tránsito a un poste del alumbrado público, en el que Carabineros y Bomberos pudo demostrar su accionar ante este tipo de emergencias.
Esto, además de la exhibición de simuladores de sismos, de conducción bajo el efecto del alcohol y las drogas, técnicas de emergencias forestales, de contención de materiales peligrosos, puestos de comando de diversos servicios, alarmas de tsunami y maremoto, ambulancia de respuesta avanzada, embarcaciones de rescate marítimo, y stands con información, entre otros recursos.
El delegado Yanino Riquelme indicó que “realizamos esta feria de prevención y de gestión de riesgos y desastres dada la contingencia que se viene por las Fiestas Patrias, ya que la región de Valparaíso es una de las regiones privilegiadas para recibir turistas nacionales e internacionales. Se estiman 2 millones de personas que se van a mover por el país. De ellos, buena parte van a entrar a la región de Valparaíso o van a pasar por la región. Sólo este fin de semana ya se esperan cerca de 200 mil vehículos ingresando a los distintos puntos de la región".
Por lo tanto, expresó que "uno de los ejes centrales del trabajo que estamos haciendo como Gobierno, y un mandato que nos ha dado el Presidente Gabriel Boric, tiene que ver con un '18 Seguro', que nos cuidemos todas y todos en nuestro país y en nuestra región en particular y, por lo tanto el manejo es una de las condiciones esenciales, por ello es que hacemos un llamado al manejo a la defensiva, a respetar las distancias cuando estamos manejando, a cuidarnos, al autocuidado, ya que hay también una responsabilidad individual".
La instancia contó también con la presencia del ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, quien valoró la actividad señalando que "el mensaje que le queremos dar a la ciudadanía es que éste, un momento de celebración para poder pasar tiempo en familia, celebrar y poder conmemorar las Fiestas Patrias de nuestro país, y al mismo tiempo dar un mensaje claro en materia de seguridad, pero también de responsabilidad a quienes hoy día van a celebrar, probablemente van a beber, van a tener un momento de encuentro, pero el mensaje es muy claro: no deben conducir, no solamente porque exponen su vida y la de su familia sino además porque hoy día eso es un delito y es importante que la ciudadanía entienda que las celebraciones son con responsabilidad”.
La feria fue organizada por la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres, con apoyo de Gobierno en Terreno, ambos de la Delegación Presidencial Regional.
Fue una instancia abierta a la comunidad, con entrada liberada, y contó con una veintena de servicios públicos, Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones, empresas de servicios, instituciones de voluntariado, entre otras, exhibiendo sus recursos.
