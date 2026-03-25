Feria Caupolicán de Viña será intervenida por el Municipio con obras de pavimentación, iluminación y cierre perimetral

El recinto que alberga a la Feria Caupolicán de Viña del Mar será intervenido con obras de mejoramiento, las cuales estarán a cargo de la Municipalidad, tras recibir el visto bueno del Concejo Municipal a la propuesta de la alcaldesa Macarena Ripamonti.

El proyecto beneficiará tanto a los 460 locatarios como a quienes acuden al centro de abastecimiento hortofrutícola, y considera una inversión de $752 millones, financiada por el Municipio de la Ciudad Jardín y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para obras de infraestructura y mejoramiento de la seguridad del establecimiento.

La alcaldesa destacó que “por su fuente de financiamiento y características, es uno de los primeros proyectos de este tipo, pero a través de otras vías de financiamiento y procesos de participación y concurso con inversión público y privada, también se ha logrado desarrollar en otras ferias algunos avances en materia de infraestructura”.

Ripamonti también sostuvo que “las ferias no son sólo un espacio comercial, sino también –como lo entendemos nosotros– un objeto de valor, de desarrollo social y un tremendo aporte a la comuna de Viña del Mar. Felicitaciones a toda la comunidad de las ferias que están trabajando para mejorar sus condiciones”.

Cabe hacer presente que la iniciativa contempla tres intervenciones principales:

-Cierre perimetral con panderetas de hormigón prefabricado en el tramo que colinda con la quebrada, y una reja metálica en el acceso principal.

-Pavimentación de la calle de acceso y la ejecución de pavimentos en sectores interiores que actualmente son de tierra.

-Instalación de 13 torres para mejorar la iluminación al interior del recinto, fortaleciendo la seguridad y condiciones de uso.

De igual forma, la Municipalidad de Viña indicó que también se instalará un módulo de servicios con baños públicos, enfermería y oficinas para administración municipal.

PURANOTICIA