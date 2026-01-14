Feria buscará desde la plaza Victoria acercar el cooperativismo a la ciudadanía porteña

Este jueves 15 de enero, entre las 9:30 y las 13:30 horas, la plaza Victoria de Valparaíso será el punto de encuentro de la Feria Valpo Cooperativo: Trabajo y Servicios, una iniciativa impulsada por la Municipalidad, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y su Departamento de Desarrollo Económico Local, y cuenta con el apoyo de la Red de Municipios Cooperativistas (Remucoop).

La feria se realizará por primera vez en un espacio público y contará con la participación de 24 organizaciones, entre ellas, cooperativas de ahorro y crédito, vivienda abierta y cerrada, trabajo en rubros como construcción, reciclaje, transporte, cultura, artes y oficios patrimoniales, además de federaciones y organismos del sector.

La instancia busca acercar el cooperativismo a la ciudadanía, mostrando la diversidad de servicios y productos que ofrece este modelo económico, y posicionarlo como un actor relevante dentro del ecosistema productivo local y regional. Asimismo, la feria está pensada como un espacio de encuentro entre cooperativas, comunidad, instituciones públicas y organizaciones vinculadas al desarrollo económico y social.

La directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional del municipio, Nicole Galdames, destacó que "estamos impulsando una economía más justa, colaborativa y democrática. La Feria Valpo Cooperativo es una invitación abierta a la ciudadanía a conocer alternativas económicas que ponen a las personas y al territorio en el centro y que las cooperativas sean reconocidas como parte activa de nuestra economía local”.

Por su parte, la encargada de la Oficina de Economía Social y Solidaria, Elizabeth Jorquera, explicó que "el cooperativismo es una alternativa económica basada en la asociatividad, la solidaridad y la gestión democrática. Con esta feria queremos mostrar a la comunidad buenas prácticas, fortalecer redes y demostrar que las cooperativas aportan de manera concreta al desarrollo local”.

La Feria Valpo Cooperativo: Trabajo y Servicios está dirigida tanto a quienes forman parte del movimiento cooperativista como a los distintos actores del sistema productivo en el que este se inserta, promoviendo la vinculación, el fortalecimiento de redes y la generación de nuevas oportunidades de colaboración, y se enmarca en la estrategia municipal de fomento a la economía social y solidaria, con el objetivo de visibilizar a las empresas cooperativas como un sector relevante de la economía local, promover sus servicios y bienes, y consolidar un espacio permanente de articulación entre cooperativas, instituciones y ciudadanía.

