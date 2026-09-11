Fenats eleva denuncia penal ante la Fiscalía por supuesta pérdida de $529 millones en el Hospital de Quilpué

La controversia por el manejo de inventario y recursos en el Hospital de Quilpué sumó un nuevo capítulo legal. La Asociación de Funcionarios FENATS Quilpué Marga Marga oficializó una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue la presunta "distracción de bienes públicos" en la bodega del establecimiento, correspondiente a insumos y medicamentos adquiridos con fondos estatales para atención clínica.

Esta acción judicial complementa la presentación realizada a fines de 2025 ante la Contraloría Regional de Valparaíso, donde los trabajadores ya habían alertado sobre descuadres en el recinto hospitalario. Como antecedente, el gremio había denunciado previamente diferencias en las bodegas del establecimiento, instancia en la que la dirección del recinto catalogó las acusaciones como falsas y argumentó que los descuadres respondían a desfases informáticos, asegurando que no existía daño patrimonial ni riesgo en las prestaciones médicos.

ACCIÓN JUDICIAL

Según el documento ingresado a la Fiscalía con fecha 8 de septiembre de 2026, la denuncia redactada por la presidenta de la FENATS Quilpué Marga Marga, Ana Escobar Muñoz, detalla que las inconsistencias abarcan los periodos 2024 y 2025 a partir de cinco informes de inventario. En el escrito se explicita que existen diferencias negativas por $768.677.014 (insumos registrados contablemente que no están físicamente) y diferencias positivas por $238.819.913 (insumos físicos no registrados), dejando un saldo neto negativo de $529.857.101.

En el texto de la denuncia penal, la dirigenta sindical expuso:

"Vengo en poner en conocimiento de esa Fiscalía una serie de hechos que dan cuenta de la distracción de bienes públicos ocurrida en la bodega del Hospital de Quilpué, unidad destinada a almacenar diversos bienes muebles adquiridos con fondos públicos para su posterior uso clínico, con el objeto de que se inicie la investigación penal correspondiente".

En la misma acción legal, la representante del gremio abordó la postura sostenida por las autoridades del recinto asistencial frente a los hallazgos:

"Las autoridades del Hospital, por su parte, han señalado que dicho monto es meramente nominal y que la pérdida fiscal efectiva asciende únicamente a $40.000.000. Sin embargo, dicho documento no señala a qué período corresponde esta cifra, ni explica el método o los antecedentes en virtud de los cuales se descartó la diferencia negativa de $529.857.101 antes referida".

Asimismo, en el escrito remitido al Ministerio Público se advierte sobre los tiempos del proceso interno abierto en el hospital para esclarecer los hechos:

"Actualmente existe un sumario administrativo en curso al interior del Hospital de Quilpué, iniciado con fecha 22 de febrero del 2025, con el objeto de investigar los hechos antes señalados. Dicho proceso ha excedido con creces el tiempo medio de tramitación".

Por su parte, la directiva de la FENATS Base Quilpué reafirmó su postura a través de un comunicado oficial donde manifestaron el compromiso de la organización con la probidad:

"Reafirmamos que nuestro deber es velar por la transparencia, la probidad y el correcto uso de los recursos públicos. Seguiremos ejerciendo nuestro legítimo rol gremial, denunciando y fiscalizando todas aquellas situaciones que puedan afectar el patrimonio institucional y, en definitiva, la calidad de la atención de nuestros usuarios".

RESPUESTA DEL HOSPITAL

Ante la información difundida recientemente por FENATS Nacional, el Hospital de Quilpué presentó un comunicado público que señala que estos antecedentes ya habían sido dados a conocer públicamente por la misma organización durante el año 2025, oportunidad en que fueron abordados e informados por la institución.

Además comentaron que, ''FENATS Nacional está en su legítimo derecho de presentar los antecedentes que estime pertinentes ante los organismos competentes. Sin embargo, la presentación de una denuncia no implica que los hechos o responsabilidades señalados en ella se encuentren acreditados. El Hospital lleva adelante las acciones administrativas que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente y en el marco de sus atribucione''.

Asimismo informaron que el Hospital ''continuará colaborando, como siempre lo ha hecho, con todos los organismos e instancias competentes que requieran antecedentes o información''.

Además, afirmaron que ''el Hospital de Quilpué mantiene una preocupación permanente por el adecuado control y resguardo de los recursos públicos en todos sus procesos, fortaleciendo continuamente sus mecanismos de gestión, registro y control para asegurar su uso eficiente y responsable''.

PURANOTICIA