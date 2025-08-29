Fémur hallado en sitio arrasado por el megaincendio en Viña del Mar fue remitido al SML en Santiago para determinar su ADN

El Servicio Médico Legal (SML) de Santiago adoptará el procedimiento para determinar la procedencia de una osamenta humana detectada en el sector de Villa Independencia, en la parte alta de Viña del Mar, durante la noche del miércoles 27 de agosto.

Eran cerca de las 23:30 horas de esa jornada cuando el Ministerio Público recibe una denuncia que daba cuenta del hallazgo de un hueso que parecía ser humano.

Una vecina de este sector alto de la Ciudad Jardín –el cual fue arrasado por el megaincendio de febrero de 2024– indicó que su perro llegó hasta el domicilio con esta osamenta, motivo por el cual realizó la denuncia ya que parecería de una persona.

En base a dichos antecedentes, se solicita la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, con objeto de poder determinar el origen de dicho hallazgo.

La fiscal de Turno Regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, explicó respecto de este hallazgo que "en virtud de las diligencias efectuadas por dicha unidad especializada, lograron determinar que se trataba de un hueso humano, de la zona del fémur, el cual no se encontraba calcinado ni tampoco con rastros orgánicos".

Una vez establecido que el hueso correspondía a una persona, se tomó la determinación de remitir la osamenta al Servicio Médico Legal de Santiago, para que sea su Unidad de Derechos Humanos la que realice las pericias correspondientes para poder determinar el ADN de la osamenta y así establecer su identidad.

PURANOTICIA