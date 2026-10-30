Femicidio y posterior suicidio conmocionan a Quilpué: mujer de 64 años fue asesinada salvajemente con un arma cortante

Dos domicilios de la comuna de Quilpué fueron escenario de un femicidio y un posterior suicidio, hechos que movilizaron a equipos especializados de la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción del Ministerio Público.

El primer procedimiento se desarrolló en un inmueble del pasaje Lord Cochrane, donde fue encontrada sin vida una mujer de nacionalidad chilena, de 64 años de edad, quien no registraba antecedentes policiales, según informó la policía civil.

De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, la víctima presentaba múltiples lesiones provocadas con un arma cortante.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI Valparaíso, explicó que el examen realizado por el médico criminalista permitió establecer que la mujer presentaba "múltiples heridas cortopenetrantes", mientras que la causa de muerte estaría asociada a un shock hemorrágico por esas lesiones.

Respecto de la dinámica del crimen, el oficial señaló que la pareja de la víctima llegó hasta el domicilio y, motivado por celos, la atacó con un arma cortante. Tras la agresión, el hombre se dirigió hasta su propia vivienda, ubicada en la calle San Antonio de la Ciudad del Sol, donde posteriormente se quitó la vida.

La Fiscalía solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI, cuyos equipos especializados desarrollaron una serie de diligencias en ambos inmuebles para esclarecer las circunstancias de los hechos.

"Los equipos especializados se encontraron trabajando en ambos sitios del suceso y todos estos antecedentes serán proporcionados al Ministerio Público", sentenció el oficial de la Policía de Investigaciones al dar cuenta del macabro hecho.

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