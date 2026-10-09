Femicidio frustrado en Putaendo: SernamEG Valparaíso presentará querella tras grave ataque

Un grave caso de violencia de género ocurrido el pasado lunes en la comuna de Putaendo concluyó su primera etapa judicial con la formalización del imputado y la determinación de la medida cautelar de prisión preventiva. Ante estos hechos, la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de Valparaíso confirmó que presentará una querella criminal en representación de la víctima.

La directora regional de SernamEG Valparaíso, María Paz Rengifo, manifestó el categórico rechazo de la institución frente a lo ocurrido y recalcó la gravedad de los delitos que se le imputan al agresor.

"Condenamos categóricamente cualquier hecho de violencia de género, como el caso conocido en la comuna de Putaendo. El imputado fue formalizado por femicidio frustrado, además de otros delitos, entre ellos violación de morada y desacato. Se decretó la prisión preventiva, medida cautelar, que va en la línea de la gravedad de estos hechos", declaró María Paz Rengifo.

Tras tomar conocimiento del ataque, el equipo del servicio estatal activó las acciones correspondientes para brindar contención y representación jurídica a la víctima, con el objetivo de acompañarla durante el proceso judicial.

"Una vez que tomamos conocimiento de estos hechos, pusimos a disposición de la víctima el acompañamiento y la representación jurídica, lo cual fue aceptado por la víctima. Además, estamos realizando un seguimiento permanente de esta situación. Como dirección regional de SernamEG, presentaremos una querella para intervenir activamente en esta causa y poder ejercer de esta manera todas las acciones legales que correspondan", sostuvo la autoridad regional.

La representante del organismo reiteró que la prioridad institucional es resguardar los derechos de la víctima y contribuir a que los hechos sean investigados y sancionados con el máximo rigor que establece la ley, destacando además que la violencia contra las mujeres constituye un problema que compromete a toda la sociedad.

"Nuestro compromiso, como siempre, es acompañar a la víctima, proteger sus derechos y contribuir para que estos hechos sean investigados y sancionados con la máxima rigurosidad que establece la ley. La violencia contra las mujeres es un problema de seguridad pública que involucra a toda la sociedad", remarcó la directora regional.

Finalmente, desde SernamEG reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar los hechos de violencia de género y recurrir a los canales oficiales de orientación y apoyo disponibles para quienes necesiten ayuda.

"Cualquier persona puede denunciar en el 133 de Carabineros y en el 134 de la PDI. Además, si necesitas información y orientación, puedes comunicarte con el número 1455 SernamEG te orienta", concluyó Rengifo.

(Imagen Referencial)

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