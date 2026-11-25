Tras conocerse el veredicto condenatorio unánime contra siete de los nueve acusados por el megaincendio, entre ellos exintegrantes de Bomberos, Conaf y Senapred, y la absolución de otros dos imputados, las familias afectadas valoraron este primer avance judicial. No obstante, el escenario aún está lejos de cerrarse: las demandas civiles por reparación económica continúan su curso por vías fragmentadas, mientras que la investigación penal sobre eventuales responsabilidades funcionarias y políticas sigue abierta.

En conversación con Puranoticia.cl, el abogado querellante Gonzalo Yuseff analizó el escenario que deja la resolución del tribunal, se refirió a la absolución de dos imputados y explicó el alcance de las acciones legales impulsadas por las víctimas. Además, cuestionó el rol que ha desempeñado el Consejo de Defensa del Estado (CDE), al que acusó de mantener posiciones contradictorias dependiendo de la instancia judicial.

"Resulta que el Consejo de Defensa del Estado va al juicio penal en contra de los autores como querellantes, y se sienta como querellante al lado de las víctimas, y alegamos prácticamente lo mismo, y luego ese mismo querellante que se sienta con nosotros es nuestro adversario en las demandas civiles", señaló Yuseff.

El abogado explicó que el organismo fiscal adopta posiciones distintas según la sede judicial en la que interviene, con el objetivo de resguardar el patrimonio del Estado. Esta contradicción también se reflejaría en la investigación paralela encabezada por el fiscal Rebeco, donde dos funcionarios de Conaf se encuentran formalizados y existe un plazo de prescripción de diez años para perseguir eventuales responsabilidades.

"En el juicio penal dice que la responsabilidad de los funcionarios no queda excluida por el hecho de que estos sujetos sean los autores, y en el juicio civil lo que dice es: no, pues aquí los autores y responsables civilmente son las siete personas que prendieron el fuego, no los organismos públicos que tenían que protegernos, entonces se genera una situación incómoda", afirmó el abogado.

ABSOLUCIÓN DE DOS IMPUTADOS

Al ser consultado por los dos acusados que fueron absueltos debido a la existencia de dudas razonables sobre su participación en los hechos, Yuseff manifestó que respetan la determinación del tribunal, aunque precisó que esperarán conocer los argumentos jurídicos que sustentan la resolución antes de emitir una evaluación definitiva.

"Respetamos la decisión del tribunal, se rindió la prueba que había, esas dos personas tenían una vinculación indirecta con los hechos, por decirlo de algún modo", sostuvo Yuseff, añadiendo que "no quiero todavía tampoco formular un juicio porque tenemos que leer el fallo y ver bien cuál fue el razonamiento del tribunal, pero tenemos confianza en el proceder de los jueces, vamos a esperar la sentencia y vamos a ver de qué manera se descarga su autoría, pero no parece algo fuera de lugar".

DEMANDAS CIVILES

En cuanto a la representación de las víctimas, el abogado aclaró que su equipo jurídico no representa a la totalidad de las familias ni de las personas afectadas, sino a un grupo de ellas. Explicó que existen otros profesionales que llevan distintas causas y que algunos querellantes optaron por coordinarse mediante un representante común durante el juicio penal.

Todo esto ocurre en paralelo a las demandas civiles por indemnizaciones, cuyos montos generalmente son inferiores a los $100 millones por grupo familiar, y a las gestiones de quienes han buscado establecer eventuales responsabilidades de autoridades, entre ellas la entonces alcaldesa de Viña del Mar, la delegada presidencial subrogante y el Ministerio del Interior, durante la gestión de Carolina Tohá. Sin embargo, Yuseff recalcó que la dirección de la investigación penal y las decisiones sobre eventuales formalizaciones corresponden al Ministerio Público.

El abogado explicó que, pese a las presiones y solicitudes de distintos querellantes para establecer eventuales responsabilidades de autoridades políticas de la época, la conducción de la investigación penal corresponde exclusivamente al Ministerio Público. En ese sentido, recordó que actualmente existe una estructura institucional distinta a la que operaba durante tragedias anteriores, como el terremoto y tsunami de 2010.

"Por muchos querellantes, más o menos arriesgadas o inteligentes, que sean las sugerencias que hagan los querellantes, el que ''corta el queque es el fiscal'", advirtió Yuseff, quien también cuestionó que el CDE no se haya hecho parte en la causa que dirige Rebeco: "son muy duros para ''pedir las penas del infierno'' para el que prendió los fósforos, pero para el funcionario que tenía que decirle a la gente que tenía que evacuar, ahí no se querellan, porque les perjudica la parte civil".

REPARACIÓN PENDIENTE

Al referirse a las demandas civiles por indemnización, Yuseff cuestionó los argumentos del Fisco para descartar una eventual responsabilidad del Estado, señalando que el Consejo de Defensa del Estado atribuye la tragedia a las condiciones climáticas registradas ese día.

"La defensa del Consejo de Defensa del Estado es decir: 'mire, aquí no hay responsabilidad del Estado. Esto fue porque había mucho viento'. Habían condiciones de que no se daban en otro momento", señaló Yuseff.

Finalmente, Yuseff criticó que el organismo fiscal atribuya la tragedia a factores como el viento, pese a que las instituciones de emergencia habían contratado a quienes resultaron responsables del incendio. Asimismo, lamentó el centralismo que, a su juicio, sigue marcando las decisiones del país y advirtió que la justicia para las víctimas aún tiene importantes asuntos pendientes: por una parte, avanzar hacia una reparación integral de las familias afectadas y, por otra, profundizar la investigación penal para esclarecer todas las responsabilidades detrás de la tragedia.

PURANOTICIA