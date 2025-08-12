Femicidio de Michelle Silva en San Felipe: Claudio Figueroa fue declarado culpable del crimen e intento de deshacerse del cuerpo

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de San Felipe dictó este martes 12 de agosto un veredicto condenatorio contra Claudio Alejandro Figueroa Figueroa, acusado como autor del delito de femicidio no íntimo de Michelle Pollet Silva Gutiérrez.

De esta manera, la resolución lo declara culpable del asesinato de la joven que tenía 18 años, ilícito que fue perpetrado en enero de 2024 en la comuna aconcagüina.

En su resolución unánime, el tribunal dio por acreditada tanto la ocurrencia del delito como la participación culpable de Figueroa. En concreto, la justicia determinó que el 6 de enero de 2024, en su domicilio, el acusado agredió a la víctima por la espalda y le aplicó fuerza en el cuello con un cordón, provocándole la muerte por asfixia por ahorcamiento. El veredicto también detalló el modo en que el acusado intentó deshacerse del cuerpo, trasladándolo y arrojándolo al caudal del río Aconcagua.

Cabe destacar que la sala del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, integrada por los magistrados Paola Hidalgo, Claudio Osorio y Rodrigo Cortés, desestimó la calificación jurídica de homicidio que había sido propuesta por la defensa.

Asimismo, absolvió al imputado de una acusación particular que le atribuía autoría en el delito de hurto simple contra la misma víctima.

La audiencia de comunicación de sentencia, en la que se dará a conocer la pena que deberá cumplir Figueroa, quedó fijada para el viernes 22 de agosto a las 12:45 horas

