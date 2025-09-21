Fatal noche en Puchuncaví: Joven muere tras recibir balazo de funcionario de la PDI

Un confuso hecho terminó con un joven fallecido por herida de bala en la comuna de Puchuncaví. Esto sucedió en el desarrollo del evento denominado La Fiesta de la Chilenidad.

Según un comunicado entregado por el municipio un grupo de jóvenes habría ingresado corriendo hasta el sector de estacionamiento del lugar y una vez en el interior habrían sido protagonistas de una riña dañando vehículos en el lugar e incluso agrediendo a algunos emprendedores que bajaban mercaderías para sus stands en ese lugar.

En ese confuso incidente un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que no se encontraba de servicio, se identifica y hace uso de su arma de servicio hiriendo mortalmente a un joven en el lugar.

Según la comunicación oficial tras el hecho el funcionario policial se entregó a Carabineros tras ser atendido por una herida cortopunzante.

El menor fallecido cuya identidad no se ha dado a conocer sería menor de edad y fue trasladado a un CESFAM de la comuna donde se constató de su muerte.

