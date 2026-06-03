Fatal madrugada en Quillota: joven fallece y dos personas resultan lesionadas tras volcamiento vehicular en San Pedro

Una persona fallecida y otras dos lesionadas fue el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado durante las primeras horas de este miércoles en la localidad de San Pedro, comuna de Quillota, luego que un automóvil volcara en la ruta F-64.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:50 horas a la altura del kilómetro 3 de la vía donde, por causas que deberán ser determinadas por la investigación, el conductor perdió el control del vehículo, provocando el volcamiento de la máquina.

A raíz de la violencia del impacto, el conductor –un joven de 24 años identificado con las iniciales I.A.D.M.– murió en el lugar, a pesar de los esfuerzos desplegado por los equipos de emergencia que acudieron al lugar de la emergencia.

En el automóvil también se desplazaban otros dos ocupantes adultos, quienes resultaron con lesiones de diversa consideración. Uno de ellos, un hombre de 25 años (C.A.R.C.), fue encontrado consciente por los equipos de rescate y posteriormente trasladado hasta el Hospital Biprovincial de Quillota. La tercera ocupante, una mujer adulta, también fue derivada al mismo recinto asistencial para recibir atención médica.

Hasta el lugar concurrió personal del SAMU para asistir a los afectados, mientras que Carabineros adoptó el procedimiento de rigor, resguardando el sitio del suceso y estableciendo restricciones al tránsito vehicular para facilitar el trabajo.

Debido a las diligencias investigativas, la circulación por la ruta F-64 se mantuvo suspendida en dirección desde Quillota a Concón durante horas.

Cabe hacer presente que por instrucción del Ministerio Público, efectivos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedaron a cargo de las pericias destinadas a establecer las circunstancias exactas en que se produjo el volcamiento y esclarecer las causas que originaron el fatal siniestro.

PURANOTICIA