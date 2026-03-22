Fatal curva en La Calera cobra nueva víctima fatal: Camioneta cae sobre línea férrea a la altura del Mall de la comuna

Es conocida en la comuna de La Calera la denominada “curva de la muerte” a la altura del Mall de La Calera donde se encuentra en otros el Supermercado Tottus. En plena madrugada de este domingo a eso de las 3:30 horas se comprueba que una camioneta modelo Dimax de la marca Chevrolet se encuentra volcada en el lugar sobre la línea férrea.

El vehículo color blanco según testigos vehículo habría perdido el control en una curva, sin intervención de otros vehículos, volcándose en el lugar provocando la muerte del conductor.

El accidente obligó al corte del servicio de trenes de carga tras la caída de la camioneta sobre la línea férrea perteneciente a Fepasa.

Equipos especializados de la SIAT de Carabineros realizaron los peritajes para esclarecer la dinámica del accidente, se recomienda a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones de las autoridades.

PURANOTICIA