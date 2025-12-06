Fatal colisión frontal en Ruta Las Palmas en Viña del Mar deja una persona fallecida y dos heridos

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este sábado en la Ruta Las Palmas, a la altura del túnel Los Gemelos en Viña del Mar , en la vía que conecta desde el sector sur hacia el norte de la Ciudad Jardín. De acuerdo con información preliminar entregada por Bomberos, se trató de una colisión frontal entre dos vehículos livianos que dejo una víctima fatal y 2 lesionados.

Hasta el lugar acudieron unidades U-32 y U-92, junto a personal del Samu y Carabineros, quienes trabajaron en un procedimiento catalogado como rescate vehicular liviano debido a la condición de los involucrados.

Durante las labores de emergencia, se confirmó que una persona falleció en el sitio del suceso, pese a los esfuerzos de los equipos de salud. Además, dos ocupantes resultaron con lesiones de carácter leve, siendo estabilizados y trasladados a un centro asistencial.

El tránsito se mantiene restringido mientras se realizaba la atención de los heridos y el levantamiento de información para esclarecer las causas del impacto. Carabineros indicó que el procedimiento quedó a cargo de la SIAT para determinar las responsabilidades en este fatal accidente.

