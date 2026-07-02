Fatal balacera en Rodelillo sigue sin detenidos, pero Fiscalía asegura que investigación avanza y que cuentan con "evidencia de calidad"

A casi un mes de la violenta balacera registrada el pasado 3 de junio en el sector de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, que dejó dos jóvenes fallecidas, siete personas heridas y un hombre parapléjico, la investigación continúa en desarrollo y evidencia diferencias entre la visión de la Fiscalía y la de las familias de las víctimas respecto al avance de las diligencias.

El ataque terminó con la vida de Ninoska Carvajal (19) y Nahmia Escobar (20), mientras que otras siete personas resultaron lesionadas y un hombre quedó parapléjico producto de los disparos.

Mientras los querellantes acusan un escaso avance en la investigación e incluso una supuesta estigmatización por el lugar donde ocurrieron los hechos, el fiscal del Sistema de Análisis Criminal (SAC), Germán Klug, descartó cualquier inacción y aseguró que la causa sigue plenamente vigente.

“Nos mantenemos con la causa en una etapa de investigación. Sin judicialización, por el momento, la causa se encuentra vigente”, sostuvo el persecutor.

EVIDENCIA DE CALIDAD

Frente a los cuestionamientos de los familiares por la demora en la toma de declaraciones y otras diligencias, Klug afirmó que el principal objetivo es reunir pruebas sólidas que permitan obtener condenas, más que avanzar apresuradamente hacia una formalización.

“La causa se encuentra avanzando. Tenemos evidencia de calidad. Eso es lo que más nos preocupa”, afirmó Klug, agregando que “yo entiendo que la ciudadanía y las víctimas quieran respuestas inmediatas. Lamentablemente, estas investigaciones suelen tener unos plazos más largos de lo que a la mayoría de la gente le gustaría”.

En ese contexto, explicó que el Ministerio Público trabaja con un equipo especializado de la Policía de Investigaciones, conformado por distintas brigadas para reforzar las diligencias.

“Estamos trabajando con una fuerza de tarea generada por la Policía de Investigaciones. La lidera la Brigada de Homicidios, pero además está siendo integrada por la Brigada de Antinarcóticos y por la Brigada de Robos”, detalló el fiscal.

EL VEHÍCULO CALCINADO

Pese a las críticas de los familiares, una de las diligencias solicitadas por la parte querellante permitió obtener un antecedente considerado fundamental para esclarecer el crimen.

Tras un oficio enviado a la Sociedad Concesionaria Ruta 68 y el análisis de registros de cámaras de seguridad, la Fiscalía confirmó que el automóvil hallado calcinado en un sitio eriazo, ubicado a tres kilómetros del Troncal Sur, corresponde al vehículo utilizado por los atacantes.

Los peritajes realizados al móvil son considerados una pieza clave para identificar y ubicar a los tres involucrados en el ataque, por lo que la Fiscalía insiste en privilegiar una investigación sólida antes que una formalización apresurada.

“No nos costaría nada generar una formalización rápida, sin evidencia sólida. Pero eso va a implicar que tengamos detenidos y no condenados. Y lo que nosotros estamos buscando son condenados”, sentenció.

PURANOTICIA