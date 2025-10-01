Fatal atropello en Quilpué: peatón muere tras ser embestido por micro en troncal urbano: alta congestión hacia Viña del Mar

Un peatón perdió la vida luego de ser atropellado por un bus de la locomoción colectiva en la transitada avenida Los Carrera de la comuna de Quilpué.

El fatal accidente se produjo a la altura del sector de Paso Hondo, en dirección a Viña del Mar, hasta donde llegaron equipos de emergencia para atender lo ocurrido.

Carabineros llegó al sitio del suceso, casi a la altura del colegio Aconcagua, para establecer medidas en el tránsito y facilitar el trabajo de otros organismos.

Producto de lo mismo, se produjo una alta congestión vehicular en el sector, lo cual ha sido reportado por diversos usuarios de redes sociales.

La unidad Transporte Informa hizo un llamado a la "precaución", debido a un "accidente en la pista derecha de Av. Los Carrera, altura Paso Hondo, en Quilpué".

Luego precisaron que se registraba "congestión Alta en Av. Los Carrera, desde calle Cuarta en dirección al poniente, por accidente a la altura de Paso Hondo".

"Considere vías alternativas", sentenciaron.

