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Fatal atropello en plena Ruta 60-CH: Ciclista muere a la altura de Hijuelas

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Los hechos ocurrieron durante la tarde noche de este sábado en el kilometro 0,8 de la Ruta 60-CH.

Fatal atropello en plena Ruta 60-CH: Ciclista muere a la altura de Hijuelas
Domingo 6 de septiembre de 2026 11:45
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Un fatal atropello tuvo como escenario la ruta 60 CH en la comuna de Hijuelas, específicamente a la altura del kilometro 0,8.

Según los antecedentes conocidos un vehículo menor impactó a un ciclista quien transitaba por el lugar.

Tras el impacto y pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia en el lugar se constató la muerte de este peatón.

El transito en el sector se mantuvo interrumpido hasta la llegada del equipo especializado de la SIAT quien inició las pericias de rigor en el lugar.

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