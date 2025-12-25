Fatal accidente en Ruta Las Palmas deja un fallecido y dos heridos graves en la noche de Navidad

Durante la madrugada de este miércoles 25 de diciembre, un grave siniestro vial se registró en la Ruta Las Palmas, en la región de Valparaíso, dejando un fallecido.

De acuerdo con información entregada por Radio Bío Bío, cerca de las 02:00 horas un automóvil que transitaba por el kilómetro 8 de la vía, en dirección a Valparaíso, impactó violentamente contra una barrera de seguridad, por lo que terminó volcado.

Como resultado del accidente, una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otros dos ocupantes del vehículo sufrieron lesiones de carácter grave.

Hasta el sitio del suceso concurrieron equipos de Bomberos, personal del SAMU y efectivos de Carabineros, quienes trabajaron en las maniobras de rescate, atención de los heridos y resguardo del sector.

Producto de este accidente, el tránsito hacia Valparaíso permaneció interrumpido al menos hasta las 08:00 horas, específicamente a la altura del puente El Quiteño.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias que originaron el hecho.

