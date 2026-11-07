Fatal accidente en Ruta de la Fruta: confirman 12 muertos y múltiples heridos tras colisión de alta energía en Santo Domingo

Un fatal accidente de tránsito múltiple se registró alrededor de las 9 horas de este sábado en la comuna de Santo Domingo en la región de Valparaíso, el cual, de forma preliminar, habría dejado a 12 personas fallecidas, y una gran cantidad de heridos.

La colisión de alta energía se produjo específicamente en el kilómetro 119.800 de la Ruta E-66, más conocida como la Ruta de la Fruta, en el sector de Lilén, en la que estarían involucrados tres vehículos: un camión tolva, un bus interurbano y un vehículo menor.

Según información entregada por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, habrían doce personas fallecidas y al menos nueve personas lesionados de gravedad.

En el lugar ya se encuentran trabajando Equipos de emergencias de Bomberos junto a personal médico, mientras que la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros ya se encuentra en la emergencia para determinar la causa del siniestro.

Cabe mencionar que la colisión mantiene el tránsito suspendido en ambos sentidos, por lo que se están desviando a los vehículos hacia la Ruta 78.

PURANOTICIA