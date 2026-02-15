Fatal accidente en Ruta 68 deja un fallecido y cuatro heridos en Valparaíso

Un grave accidente de tránsito se registró pasado el mediodía de este domingo en la Ruta 68, a la altura del kilómetro 86,5, en el sector de la Reserva Peñuelas, en dirección a Valparaíso. El hecho dejó una persona fallecida y cuatro heridos, uno de ellos menor de edad.

De acuerdo con información confirmada por Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, se trató de un incidente de alta energía que requirió un operativo de rescate vehicular, debido a la magnitud del impacto y a la presencia de personas lesionadas al interior de los vehículos involucrados.

Producto del accidente, una persona perdió la vida en el lugar, mientras que cuatro lesionados fueron atendidos por equipos de emergencia. Entre los heridos se encuentra un paciente pediátrico, todos los cuales fueron derivados a distintos centros asistenciales para su evaluación y tratamiento médico.

La emergencia fue catalogada como clave 5-1, lo que implicó el despacho de múltiples unidades de Bomberos, además del apoyo de personal de salud y otros organismos de respuesta, quienes trabajaron intensamente para estabilizar a los lesionados y asegurar el área del siniestro.

Las causas del accidente aún están siendo investigadas por las autoridades competentes. En tanto, se recomendó a los conductores extrema precaución al transitar por el sector, debido a posibles alteraciones en el flujo vehicular mientras se desarrollaban las labores de emergencia y peritajes correspondientes.

