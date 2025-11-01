Fatal accidente en Casablanca: Choque frontal de auto y camión deja una persona fallecida

La noche de este viernes pasadas las 23:30 en el kilometro 10 de la Ruta F90 que une Casablanca con Algarrobo un trágico accidente costaba la vida de una persona.

Se trata de un choque frontal de alta intensidad entre un automóvil y un camión. Según la información dada a conocer por el sitio web de Radio Bío Bío el fatal accidente no solo dejó a una persona fallecida sino que al menos dos pasajeros adicionales quedaron con lesiones de gravedad siendo trasladas a centros médicos de la región.

En el lugar trabajaron unidades del cuerpo de Bomberos de Casablanca además de personal de Carabineros y del SAMU de San Antonio.

