Fatal accidente en Camino Internacional en Los Andes deja un fallecido y dos heridos

Un fatal accidente de tránsito tuvo como escenario el denominado sector de El Sauce, esto en la comuna de Los Andes cuando por el camino internacional circulaba una camioneta que impactó contra una estructura metálica.

El accidente movilizó a los equipos de emergencia tanto de Bomberos como Carabineros además del personal del SAMU. Según información publicada por el sitio aconcaguaaldia.cl dos personas resultaron con lesiones de diversa consideración, mientras que el ocupante más grave fue trasladado en un vehículo particular hasta un centro asistencial.

Este tercer paciente ingresó sin signos vitales al recinto hospitalario, confirmándose posteriormente su fallecimiento por parte de las autoridades médicas y policiales que investigan el caso.

Los hechos serán investigados por parte de Carabineros y la Fiscalía local.

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