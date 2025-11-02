Fatal accidente en camino a Algarrobo: Un fallecido y tres heridos graves tras choque de alta energía

Un dantesco escenario es el que encontraron los equipos de emergencia de Casablanca tras acudir a un llamado de emergencia pasadas las seis de la mañana de este domingo en el kilómetro 9000 del camino a Algarrobo identificada como Ruta F-90.

Se trata de un accidente de alta energía protagonizada por vehículo menor y un camión grúa que se encontraba estacionado a un costado del camino. Según los antecedentes que se manejan el auto menor impactó con mucha fuerza a este camión y luego volcó en el lugar.

Equipos de emergencia que llegaron hasta el lugar pudieron constatar que fueron cuatro los involucrados en el accidente, uno de ellos salió eyectado del vehículo y otro quedó atrapado entre sus fierros.

El grave accidente dejó como saldo a una persona fallecida, dos personas en estado grave y una en estado crítico. Los rescatados fueron entregados a personal del SAMU.

