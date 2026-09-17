Familias de El Olivar protestan contra Poduje en La Moneda: lo acusan de "expropiar de forma encubierta" la propiedad de sus casas

Una concurrida manifestación realizaron en Santiago las familias damnificadas por el megaincendio de 2024 en Viña del Mar, quienes llegaron al Palacio de La Moneda para exigir la pronta entrega de sus viviendas, cuyas obras permanecen detenidas debido a la orden de demolición decretada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Los vecinos de El Olivar leyeron una declaración y entregaron una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast y a la primera dama, María Pía Adriasola, en la que recopilaron los antecedentes de la problemática que enfrentan desde marzo pasado.

Según expusieron los vecinos, el 24 de marzo el ministro Iván Poduje ordenó paralizar las obras y dejar sin efecto sus contratos. Las familias sostienen que esta determinación afecta proyectos cuyas viviendas presentan avances superiores al 95% y que, de acuerdo con su planteamiento, se encontraban listas para ser entregadas.

En la carta entregada en La Moneda, los damnificados señalaron que “primero nos quemaron y ahora nos expropian ilegalmente nuestros derechos” e invitaron al Mandatario a visitar El Olivar para conocer directamente la situación que atraviesan.

“Somos sobrevivientes del incendio de El Olivar. El 24 de marzo de 2026, el ministro Iván Poduje nos condenó a seguir esperando, expropiando de forma encubierta la propiedad de nuestras casas y derechos que emanan de la ley y los mismos contratos firmados por nosotros en plena libertad y conciencia", indicaron.

Por ello, agregaron en la lectura que "invitamos al Presidente, su cónyuge e hijos a que nos visiten y vean la realidad de lo que decimos y cómo este empleado público ha mentido a él y al país. Son seis meses de martirio y masacre comunicacional que han permitido silenciar nuestra voz. Confiamos en que al menos Dios nos vea y nos escuche, si los oídos de estos hombres nos siguen ignorando".

Con coloridos globos y bajo el lema «Sí a la razón, no a la demolición», los vecinos de Viña del Mar se trasladaron posteriormente hasta la sede de la Corte Suprema, también en Santiago, donde realizaron una manifestación para insistir en la necesidad de destrabar la situación judicial y concretar la entrega de sus viviendas.

Las familias se encuentran a la espera del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto de los ocho recursos de protección presentados por personas afectadas, la entidad patrocinante Social Arquitectura y la empresa constructora San Sebastián, acciones dirigidas contra la paralización de las obras y la orden de demolición decretadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el sector de El Olivar.

En este contexto, el abogado Juan Andrés Pavez, quien representa a las víctimas de la tragedia del 2 y 3 de febrero de 2024, sostuvo que "esperamos que el Gobierno escuche la voz de las personas que han sido afectadas, en su integridad física y síquica, por el acto ilegal y arbitrario del ministro Iván Poduje, quien el 24 de marzo ordenó la paralización de las obras de construcción de sus viviendas en El Olivar".

Por último, el profesional de las leyes manifestó que "ese acto ha violentado el derecho de mis representados a tener una vida digna y ha causado un sufrimiento infinito entre las familias que siguen esperando para formar sus hogares donde ellos han elegido hacerlo. Esperamos que la justicia corrija esta situación a la brevedad, protegiendo de esta forma a quienes son los principales afectados de este accionar arbitrario e ilegal del ministro de Vivienda y Urbanismo".

PURANOTICIA