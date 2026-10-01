Familia del hincha de Colo-Colo baleado en San Antonio relata el calvario que ha vivido para poder despedir y sepultar a su hijo

Los padres de Ignacio Mahan Berríos decidieron hacer pública su experiencia luego de varios días marcados por la incertidumbre tras la muerte de su hijo, quien recibió un disparo en la cabeza en San Antonio, cuando volvía de un partido de Colo-Colo.

La familia relató las dificultades que enfrentaron para conocer el estado de los procedimientos y, luego, para recuperar su cuerpo y poder realizar su último adiós.

Según su declaración, el joven de 18 años había salido el viernes 25 a presenciar el partido entre el Cacique y Audax Italiano y, cerca de la 1:00 de la madrugada del sábado 26, fue baleado en la cabeza. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a la exPosta Central, donde permaneció internado en estado crítico.

La familia de la joven víctima señaló que durante los primeros días recibió información que calificó como insuficiente y que recién el lunes se confirmó la muerte cerebral de Ignacio. Ante este escenario, sus padres decidieron respetar una voluntad que, según relataron, su hijo había expresado en vida: ser donante de órganos.

De acuerdo con su testimonio expresado en redes sociales, se les informó que, debido a su condición de donante, los procedimientos avanzarían con mayor rapidez y que al día siguiente podrían recibir el cuerpo para realizar la despedida. Sin embargo, aseguraron que posteriormente se encontraron con una serie de nuevas dificultades.

Los padres relataron que el martes, después de realizar distintos trámites, fueron informados de que el Servicio Médico Legal (SML) no estaba funcionando con normalidad debido a una paralización y/o suspensión de actividades asociada al duelo nacional, situación que habría significado un día adicional de espera.

Al día siguiente, señalaron que tampoco recibieron información clara respecto del traslado del cuerpo al SML. Según su relato, fueron ellos mismos quienes debieron realizar gestiones para obtener respuestas, hasta que finalmente los restos de Ignacio Mahan Berríos fueron trasladados cerca de las 11:30 horas.

Ya en el SML, la familia aseguró que se les indicó que el procedimiento tomaría tiempo, pese a que esperaban poder llevar a su hijo ese mismo día para realizar su velatorio. Fue durante esa misma jornada, según su relato en Instagram, cuando conocieron una situación que calificaron como especialmente grave.

“Durante la tarde nos enteramos que el hospital no le había informado al SML que Ignacio era donante de órganos, por lo que ellos no tenían conocimiento de esto”, señalaron los padres del hincha colocolino fallecido en San Antonio, quienes calificaron este hecho como una “clara negligencia de parte de la exPosta Central”.

La familia también aseguró que se les informó que aún era necesario contar con un documento que acreditara que el funeral no sería considerado de “alto riesgo”. Ante esta situación, los padres señalaron que intentaron obtener respuestas desde la Fiscalía de San Antonio y posteriormente desde la Fiscalía de Santiago, sin conseguir, según su relato, claridad respecto del caso ni del documento requerido.

Con el SML cerrado, los padres afirmaron que debieron enfrentar una nueva jornada de espera sin poder recibir el cuerpo de su hijo para realizar su despedida.

En su declaración, la familia describió estos días como un proceso marcado por el dolor, la incertidumbre y la falta de información, asegurando que incluso debieron dormir fuera del hospital mientras intentaban avanzar con las distintas gestiones.

“Nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio. Somos sus padres y solamente estamos pidiendo poder recibir a nuestro hijo, despedirlo y darle sepultura dignamente”, expresaron los familiares del fallecido de 18 años.

Los padres insistieron en que Ignacio no debe ser tratado únicamente como un procedimiento administrativo y reclamaron una investigación que permita esclarecer lo ocurrido, además de una mayor coordinación entre instituciones.

“Ignacio no es un trámite ni un número. Ignacio es nuestro hijo”, señalaron, junto con pedir respuestas claras, respeto y justicia tras la muerte del joven.

Cabe hacer presente que en el plano judicial, se informó que tres personas fueron detenidas por personal policial por su presunta relación en el tiroteo contra un bus que trasladaba a hinchas de Colo-Colo en el sector Bellavista de San Antonio.

PURANOTICIA